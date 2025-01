Malala Yousafzai apela aos líderes muçulmanos para condenarem políticas dos taliban

A vencedora do Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, apelou este domingo aos líderes muçulmanos para que apoiem os esforços no sentido de tornar o apartheid de género um crime ao abrigo do direito internacional e apelou a que se pronunciem contra os taliban do Afeganistão no que se refere ao tratamento dado às mulheres e raparigas.

Durante uma cimeira sobre a educação das raparigas nas comunidades muçulmanas, que contou com a presença de líderes internacionais e académicos no seu país natal, o Paquistão, Yousafzai afirmou que as vozes muçulmanas devem liderar o caminho contra as políticas dos taliban, que têm impedido as adolescentes de frequentar a escola e as mulheres de entrar nas universidades.

“No Afeganistão, uma geração inteira de raparigas será privada do seu futuro”, afirmou num discurso proferido em Islamabad. “Como líderes muçulmanos, chegou o momento de erguerem a vossa voz e usarem o vosso poder”.

Os taliban afirmam que respeitam os direitos das mulheres de acordo com a sua interpretação da cultura afegã e da lei islâmica. Os porta-vozes do governo taliban não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre as declarações de Yousafzai.

Nenhum governo estrangeiro reconheceu formalmente os taliban desde que assumiram o controlo do Afeganistão em 2021 e os diplomatas afirmaram que os passos para o reconhecimento exigem uma mudança de rumo em matéria de direitos das mulheres.

Yousafzai sobreviveu a um tiro na cabeça quando tinha 15 anos no Paquistão, disparado por um homem armado, depois de ter feito campanha contra as medidas dos taliban paquistaneses para negar a educação às raparigas.

A cimeira, organizada pela Organização de Cooperação Islâmica (OCI) e pela Liga Mundial Muçulmana, incluiu dezenas de ministros e académicos de países de maioria muçulmana.

Yousafzai pediu aos académicos que “desafiem e denunciem abertamente as leis opressivas dos taliban” e aos líderes políticos que apoiem a inclusão do apartheid de género nos crimes contra a humanidade previstos no direito penal internacional.

A cimeira teve como anfitrião o Paquistão, que nos últimos meses tem mantido relações pouco amistosas com os taliban afegãos devido às acusações de que os militantes utilizam o território afegão para lançar ataques contra o Paquistão, uma acusação que os taliban negam.