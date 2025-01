Será uma Administração mais diversa, pelo menos em termos de género. Ainda assim, Trump terá menos mulheres ou pessoas não brancas a seu lado do que Biden, com o gabinete mais diverso da história.

A lista de nomeados para os diferentes cargos da Administração de Donald Trump, seleccionada a um ritmo alucinante em comparação com outros presidentes das últimas décadas, está repleta de leais prontos a levar a cabo a sua agenda "América primeiro" (America first) e a desmantelar aquilo a que o Presidente-eleito dos EUA chamou "políticas woke". É também mais diversa — pelo menos em termos de género — do que da última vez que Trump esteve no poder.