No Tejo, há uma mina de ouro que pode ser um problema de saúde pública: tardam regras na apanha de amêijoa

A colisão entre um barco de pesca e um catamarã no Tejo trouxe à tona diferentes questões sobre a vida no rio. Quando se soube que os tripulantes da embarcação de pesca estavam ligados à apanha de amêijoas, muitas das perguntas dirigiram-se para o que está a acontecer nessa actividade, que pode render milhões de euros aos apanhadores e pode ser um perigo para a saúde pública. A equipa da cientista Paula Chainho tem vindo a trabalhar com este bivalve e já terminou o Plano de Acção Nacional para a Amêijoa-japonesa, que pretende melhorar a gestão desta espécie. Contudo, as medidas que sugere ainda não foram postas em prática porque o documento aguarda a revisão do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

