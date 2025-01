Homem de 87 anos que estava desaparecido há três dias encontrado em zona de mato em Sintra

Um homem de 87 anos que sofre de doença cardíaca e demência e que estava desaparecido desde quinta-feira foi encontrado numa zona de mato junto à A16, em Mira Sintra, no concelho de Sintra. O desaparecimento do idoso, que saiu para caminhar sem telemóvel e não regressou a casa, foi participado por familiares na esquadra da PSP do Cacém.

Diz a PSP em comunicado que "considerou a ocorrência como de risco elevado para a vítima" e que, apesar de não ser possível proceder à localização do telemóvel, foram reunidas várias valências da PSP, como meios cinotécnicos da Unidade Especial de Polícia e, com recurso a drones e com o auxílio dos Bombeiros Voluntários do Cacém, foi possível encontrar o homem pelas 11h deste domingo.

"O idoso foi encontrado em estado de hipotermia e subnutrido sendo conduzido ao Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca para observação, tendo sido contactada de imediato a família para conhecimento e acompanhamento", lê-se na nota da PSP.

Ao PÚBLICO, fonte da PSP refere que o idoso reside na mesma zona em que foi encontrado e que só foi possível localizá-lo já que aquela é uma zona onde costuma dar caminhadas, tendo os meios humanos começado a procura por ali. O homem estava "minimamente consciente" e estava deitado junto a uma árvore, não se conseguindo levantar sem ajuda.