Mauro Morandi (1939-2024): o homem que foi uma ilha, durante mais de 30 anos

Conhecido como o Robinson Crusoe italiano, Mauro Morandi viveu sozinho durante mais de 30 anos no ilhéu de Budelli, na Sardenha, tornando-se um símbolo de liberdade, solitude e ligação com a natureza.

Terá sido amor à primeira vista: em 1989, farto da sociedade, do consumismo e da situação política em Itália, Mauro Morandi fez-se ao mar em direcção à Polinésia e acabou por encontrá-la perto de casa, no ilhéu de Budelli, um dos mais famosos da Sardenha pela sua praia cor-de-rosa. Ali viveu durante 32 anos, completamente sozinho, tornando-se lenda internacional: o eremita-guardião de um paraíso quase intocado. Três anos depois de se ter visto forçado a sair do ilhéu, Morandi morreu no dia 3 de Janeiro, aos 85 anos, em Modena, sua terra natal, para onde tinha regressado por causa de problemas de saúde.