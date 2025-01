Jornada de segunda-feira no Open da Austrália repleta de estrelas

Nuno Borges é um dos protagonistas do segundo dia do torneio do Grand Slam.

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek e Coco Gauff estão entre os nomes sonantes do segundo dia do Open da Austrália. Sinner e Alcaraz prometem revalidar a rivalidade do ano passado, em que dividiram entre si os títulos nos quatro majors, embora só possam defrontar-se se chegarem à final, o que para o tenista espanhol não será tarefa fácil - no caminho, Alcaraz poderá encontrar Djokovic ou Zverev.

Djokovic, actual 7.º no ranking mundial e detentor de 24 títulos do Grand Slam, dos quais 10 no Open da Austrália, surge motivado em 2025, com a contratação de Andy Murray para treinador. Curiosamente, Murray nunca triunfou em Melbourne, tendo perdido quatro das cinco finais que disputou com… Djokovic (em 2011, 2013, 2015 e 2016).

Já em Melbourne, o sérvio surpreendeu novamente ao revelar numa entrevista à revista GQ que tinha sido envenenado na visita à Austrália em 2022, quando ficou retido num hotel antes de ser deportado, por não estar vacinado. O primeiro teste à capacidade de Djokovic conquistar mais um major será colocado por Nishesh Basavareddy (133.º), uma das esperanças do ténis dos EUA e por isso contemplado com um wild-card. Sinner (1.º) terá pela frente o chileno Nicolas Jarry (34.º) e Alcaraz (3.º) defronta o cazaque Alexander Shevchenko (72.º).

Também Nuno Borges entrará em acção na jornada de amanhã, mais concretamente no court 14 de Melbourne Park, para defrontar o francês Alexandre Muller (56.º), que abriu a época com a conquista do seu primeiro título no ATP Tour, em Hong Kong. Mas o número um português, actual 36.º no ranking mundial, também chega ao primeiro major de 2025 confiante, após a presença nas meias-finais do ATP 250 de Auckland. Em pares, Borges e o compatriota Francisco Cabral estreiam-se diante da dupla cabeça de série n.º5, formada pelo croata Nikola Mektic e o neozelandês Michael Venus.

Na final de Auckland, acabou por fazer-se história com o triunfo de Gael Monfils sobre Zizou Bergs (66.º), por 6-3, 6-4. O tenista francês, de 38 anos, tornou-se no campeão mais velho no ATP Tour desde Ken Rosewall, em 1977. Outro vencedor neste fim-de-semana foi Felix Auger-Aliassime (29.º), que na final do ATP 250 de Adelaide bateu o americano Sebastian Korda (22.º), por 6-3, 3-6 e 6-1.

No sector feminino, há que contar igualmente com Madison Keys. Semifinalista na Austrália por duas vezes, a americana de 29 anos chega a Melbourne no top 15, depois de ganhar a Jessica Pegula (7.ª), por 6-3, 4-6 e 6-1, e conquistar o título em Adelaide.

Em Hobart, a americana McCartney Kessler (67.ª), garantiu a entrada no top 50, ao conquistar o segundo título no WTA 250 de Hobart.