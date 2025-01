Gonçalo Guerreiro foi o melhor em dia de abandonos portugueses no Dakar

Gonçalo Guerreiro (Red Bull) foi o melhor piloto português na sétima etapa da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa até dia 17 na Arábia Saudita. Uma etapa "madrasta" para três portugueses, com os abandonos de Luís Portela de Morais (GRally), Ricardo Porém (MMP) e António Maio (Yamaha).

O piloto da equipa júnior da Red Bull terminou na 30.ª posição da geral, quarto da categoria Challenger, de veículos ligeiros, a 30m51s do vencedor, o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) e imediatamente à frente de João Ferreira (Mini X-Raid), que foi 31.º.

Nos Challenger, Gonçalo Guerreiro foi quarto, a 4m46s do vencedor do dia, o norte-americano Cobin Leaverton (Red Bull), e manteve o segundo lugar da classificação da categoria para protótipos entre os veículos ligeiros.

Luís Portela Morais (GRally), da mesma categoria, foi forçado a desistir com problemas mecânicos logo após a partida de uma etapa com 419 quilómetros cronometrados, em redor de Al-Duwadimi.

Confirmation of Lucas Moraes’ Stage 7?? victory as Henk Lategan continues to head up the GC, though now with Yazeed Al Rajhi closing in to within 21" ???



Full results and standings ??https://t.co/fYY9fDoxbW#TudorWatch #BornToDare #Dakar2025 pic.twitter.com/rwegUmdHHq — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2025

"É um sentimento de enorme frustração de incapacidade que nem sei descrever. O mais importante é que eu e o [navegador] David Megre estamos bem e fizemos tudo para continuar", escreveu Portela de Morais nas redes sociais.

Também Ricardo Porém (MMP) se viu fora de prova, depois de ter tido problemas mecânicos na etapa da véspera. O piloto de Leiria chegou ao acampamento só esta manhã, já com a sétima etapa em andamento.

Rui Carneiro (GRally) foi nono, Mário Franco (Franco Sport) 12.º e Maria Luís Gameiro (X-Raid) 35.ª. Na geral, Gonçalo Guerreiro é segundo classificado, a 30m37s do líder, o argentino Nicolas Cavigliasso (BBR), Mário Franco é 18.º, Maria Luís Gameiro 28.ª e Rui Carneiro 34.º.

Nos SSV, para veículos ligeiros derivados de série, o melhor representante nacional foi João Monteiro (South Racing), na quinta posição, a 13m34s do vencedor, o argentino Jeremias Ferioli (Can-Am). João Dias (Santag) foi 11.º e Alexandre Pinto (Old Friends) o 12.º.

Na geral, Pinto mantém o quarto lugar, a 2h39m29s do comandante, o norte-americano Brock Heger (RZR). João Monteiro é 10.º, apesar dos problemas eléctricos sofridos nas primeiras etapas. João Dias é 24.º.

Já na categoria principal dos automóveis, a Ultimate, o único representante nacional, João Ferreira teve um dia menos positivo depois do segundo lugar da véspera.

O piloto natural de Leiria, de 25 anos, era o segundo a partir para a pista, pelo que sentiu mais dificuldades de navegação, até porque a etapa tinha percursos diferentes para os carros e as motas.

A somar a isso, um erro no roadbook [livro com as indicações do percurso] fornecido pela organização fez com que cerca de uma dezena de concorrentes andassem algum tempo perdidos por volta do quilómetro 150. A organização acabou por reconhecer o erro e devolver o tempo perdido.

Lucas Moraes venceu com 7m41s de vantagem sobre o sueco Mattias Ekstrom (Ford) e 9m28s sobre o norte-americano Mitchel Guthrie (Ford). João Ferreira perdeu 30m55s mas mantém o nono lugar. O português está a 1h58m25s do líder, o sul-africano Henk Lategan (Toyota), que viu os adversários aproximarem-se. O saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota) está a apenas a 21 segundos, e Ekstrom a 10m25s. Al-Attiyah é o quarto, a 21m57s.

António Maio abandona após aventura

Nas motas, o australiano Daniel Sanders (KTM) voltou a vencer uma etapa, a quarta deste ano, incluindo o prólogo. Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, na oitava posição, a 8m46s de Sanders. Outro herói do dia foi o espanhol Edgar Carnet (KTM), estreante de apenas 19 anos, que terminou na segunda posição, a 3m36s de Sanders. O espanhol Tosha Schareina (Honda) foi terceiro, a 3m47s.

Bruno Santos (Husqvarna) foi 37.º num dia em que se viu confirmado o abandono de António Maio, devido a problemas na embraiagem da sua Yamaha no decurso da sexta etapa.

"Não era isto que eu queria dizer, mas de facto esta aventura para nós terminou. A etapa de ontem era mesmo muito longa e começou logo com uma avaria ao quilómetro dois, com uma vela partida. O Mário Franco trouxe-me a vela, mas quando ele chegou já tinham passado bem mais de duas horas. Parti e o receio passou a ser terminar a etapa de noite. Tentei vir o mais rápido possível e estava a rolar bem quando, por volta do km 550, já de noite e a faltarem 50 para terminar a especial, fiquei sem embraiagem. No meio do nada onde eu estava, não havia nada a fazer e começou a outra parte da aventura", contou António Maio esta manhã depois de ter chegado a Al Duwadimi.

O piloto alentejano, militar da GNR, teve de passar a noite no deserto saudita, só conseguindo regressar ao acampamento esta manhã.

"Um helicóptero atirou-nos um saco de comida e água, para mim e para um indiano que também tinha ficado próximo. Tivemos de procurar os mantimentos de noite e encontramos tudo espalhado no meio das dunas. Depois foram mais duas horas à espera do camião vassoura. Seguiram-se mais de 16 horas no camião à procura de caminho para aqui, no meio daquelas dunas. Foi uma noite sem dormir nada, mas já cá estou, a mota já aqui está", contou ainda.

Na geral, Sanders tem 15m33 minutos de vantagem sobre Tosha Schareina, da equipa Honda gerida pelo português Ruben Faria, e 26m07s sobre o francês Adrien Van Beveren, também da Honda.

Rui Gonçalves subiu a 13.º, a 2h21m38s. "Foi mais um dia longo, mas senti-me bem desde o início, com um ritmo muito rápido em algumas secções. Também houve muita navegação, pelo que era essencial manter-me concentrado", disse o piloto transmontano, que rodou "sozinho na maior parte do tempo".

Nos camiões, o lituano Vaidotas Zala (Iveco), navegado pelo português Paulo Fiúza, foi segundo classificado, a 9m34s do vencedor, o checo Ales Loprais (Iveco). Na geral, Fiúza é oitavo. Esta segunda-feira, os pilotos enfrentam 739 quilómetros entre Al-Duwadimi e Riade, capital da Arábia Saudita, 487 deles cronometrados.