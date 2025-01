FC Porto perde-se na Choupana, falha assalto ao topo da I Liga

Derrota na Madeira impede “dragões” de se isolarem no comando do campeonato pela primeira vez desde a época 2021-22.

O FC Porto desperdiçou este sábado, na Choupana, a rara oportunidade de isolar-se na liderança da Liga, acabando a primeira volta do campeonato com uma derrota (2-0) frente ao Nacional, desfecho que deixa a equipa de Vítor Bruno em segundo, a um ponto do Sporting, e os madeirenses em 13.º na tabela.

A oportunidade de assumir pela primeira vez desde a época 2021-22 a liderança isolada surgiu na sequência do empate do Sporting em Guimarães (4-4) e da derrota do Benfica com o Sp. Braga (1-2), na Luz, já que o jogo de abertura da ronda, com o Nacional, foi adiado devido ao nevoeiro.

Desde então, o FC Porto dispôs de nove dias para perceber o que estava a encravar a prestação original, a 3 de Janeiro, e rectificar ou optimizar algumas dinâmicas. A mudança até poderia advir da alteração forçada por indisponibilidade de Alan Varela, que cedeu o lugar a Vasco Sousa.

Mas, exceptuando o nevoeiro, tudo se manteve na mesma em termos de atitude e inspiração, com o Nacional mais agressivo e objectivo, ante um "dragão" confrangedoramente perdido, com sinais evidentes de vertigem e até uma estranha incapacidade para ascender isolado ao topo da Liga pela primeira vez desde a época do 30.º título portista, em 2021-22.

A falta de soluções dos "azuis e brancos" agudizou-se logo após o recomeço da partida, com o golo nacionalista aos 17 minutos, num cabeceamento de Dudu.

Positivo/Negativo Positivo Dudu Aproveitou a primeira oportunidade para encostar o FC Porto às cordas. Surgiu mais um par de vezes em posição de brilhar.

Positivo Bruno Costa O ex-FC Porto esteve em bom plano, especialmente quando o Nacional assumiu o jogo. Negativo Samu Foi o que mais perto esteve de evitar o desfecho mais terrível para os portistas, mas, invariavelmente, falhou, revelando o mesmo nível de importância da equipa.

Negativo Rodrigo Mora Personificava a esperança portista de um bom desempenho, mas não apareceu no jogo, tal como a maior parte dos companheiros.

Negativo Pepê Com Galeno remetido a missão defensiva, esperava-se que assumisse a condução do ataque. Mas há já algum tempo que Pepê anda distante do seu melhor.

Negativo Vítor Bruno Incapaz de propor um jogo impositivo ou de alterar na hora de dar um murro na mesa.

Vítor Bruno consultava as imagens em busca de algo que pudesse impedir a validação do golo, mas logo percebeu que teria de ser a sua equipa a mudar a sorte do jogo.

Uma sorte que normalmente protege os audazes. Algo que o FC Porto não revelava, terminando a primeira parte sem efectuar um único remate à baliza do adversário. Pior, depois de um par de calafrios, Diogo Costa foi obrigado a recolher mais uma bola do fundo das redes.

O Nacional ampliava a vantagem aos 43 minutos, na sequência de um canto, um dos momentos do jogo em que os treinadores não fazem alterações. E também nesse aspecto o timing escolhido por Vítor Bruno não podia ter sido pior, com duas substituições, uma inevitável, por lesão de Martim Fernandes, e outra por inoperância de Pepê.

O Nacional chegava ao intervalo confortavelmente no controlo do jogo, obrigando o FC Porto a promover uma revolução que elevasse o nível de um futebol triste, sem a mínima centelha.

O FC Porto regressou para o segundo tempo com Fábio Vieira e Gonçalo Borges no lugar de André Franco e Vasco Sousa, registando-se uma clara intenção de alterar o rumo da partida, com Samu e Danny Namaso a espreitarem o golo.

Mas o Nacional estava preparado para sofrer e resistir à reacção portista, acentuando-se os comportamentos defensivos de uma estrutura que iniciou o jogo com dois blocos bem definidos num 5x4x1 que bloqueou todas as vias para a baliza de Lucas França.

Com isso e com a ineficácia de Samu, o FC Porto foi perdendo capacidade para surpreender o adversário, acabando por cair numa resignação que nem a entrada de mais um homem de área, com Gül no lugar de Mora, acrescentou capacidade de fogo.

Afastado das taças, o FC Porto tinha a obrigação de regressar ao campeonato com uma contundência capaz de colocar os rivais em sentido, o que, obviamente, a equipa portuense fica a dever a si própria para uma segunda metade de época em que terá de corrigir comportamentos.