Segunda na TV: Red Eye entre Godard e a Rua das Pretas

CINEMA

Sem Tempo

Star Movies, 19h30

Thriller escrito e realizado por Andrew Niccol. Num futuro próximo, em que a genética consegue manipular o envelhecimento, a morte depende do tempo de que cada pessoa dispõe, tempo esse que se transforma em moeda de troca. Quem é rico tem a imortalidade ao seu alcance; os pobres morrem jovens. No momento em que o tempo de Will Salas (Justin Timberlake) está prestes a esgotar-se, ele encontra um milionário que lhe oferece todos os seus anos de vida – uma “sorte” que o vai envolver numa trama de contornos inimagináveis.

Uma Mulher É Uma Mulher

RTP2, 23h26

Jean-Luc Godard realizou, em 1961, este filme em que Anna Karina, Jean-Claude Brialy e Jean-Paul Belmondo, três actores icónicos da nouvelle vague, assumem as personagens. É a história de uma stripper que anseia por ser mãe, ao contrário do namorado, que não tem esse desejo. Daí a considerar ter um filho com o melhor amigo dele é um passo sem retorno.

SÉRIES

Red Eye

AXN, 22h

Em estreia, uma minissérie britânica que põe no ar uma situação tensa a bordo de um voo nocturno entre Londres e Pequim, no qual um médico (Richard Armitage), suspeito de ter assassinado uma mulher (mas a reclamar inocência), está a ser extraditado para a China sob a responsabilidade de uma detective (Jing Lusi).

Enquanto no avião se sucedem acontecimentos estranhos, em terra uma agente do MI5 (Lesley Sharp) e uma jornalista (Jemma Moore) vão procurando respostas e explicações para o que começa a parecer uma conspiração. Criada por Peter A. Dowling, Red Eye é composta por seis episódios, para ver semanalmente.

9-1-1: Lone Star

Star Life, 22h20

Assaltos a carros blindados, um grande descarrilamento ferroviário e muitas emoções à flor da pele. É assim que arranca a quinta e derradeira temporada do spin-off de 9-1-1 centrado em Owen Strand (Rob Lowe), um bombeiro nova-iorquino que se mudou para o Texas com o filho. Para seguir à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIO

Nas Bobinas da Grã-Bretanha

RTP2, 00h48

Série documental de quatro episódios que conta a história do cinema britânico moderno. Historiadores e cineastas contribuem para explicar os movimentos culturais e sociais que influenciaram os autores (da swinging London aos conflitos sociais dos anos 1980) e põe os próprios a falar na primeira pessoa. Material contemporâneo e de arquivo, vislumbres dos bastidores e entrevistas a vultos como Terry Gilliam, Stephen Frears, Hanif Kureishi, Mike Newell, Ken Loach, Mike Leigh ou Sally Potter são alguns dos chamarizes.

MÚSICA

Rua das Pretas

RTP1, 23h36

Paulo de Carvalho é o convidado desta sessão da série musical que tem Pierre Aderne como “maestro”, os coliseus de Lisboa e Porto como palcos e, no coração, a partilha de canções e histórias a vários ritmos e sotaques. É o primeiro dos 12 episódios da segunda temporada, que também conta com Tito Paris, Selma Uamusse, Rita Redshoes, Tiago Nacarato, Luca Argel e Dora Morelenbaum, entre outros, e que a RTP repõe semanalmente a partir de hoje.

CULINÁRIA

Jamie: Cozinha e Segue

24Kitchen, 16h07

Até 17 de Janeiro, data em que se celebra o Dia Internacional da Cozinha Italiana, o canal serve um especial dedicado ao melhor da gastronomia transalpina. O inglês Jamie Oliver é o primeiro a sugerir receitas, mas não é o único: a milanesa Silvia Colloca vem logo a seguir com propostas do país natal.

INFANTIL

Super Sema

Panda, 18h

Apresentada como “a primeira minissérie infantil animada de super-heróis africanos”, chega ao Panda depois de ter aparecido primeiro na plataforma de streaming do canal. Criada por Claudia Lloyd, tem como protagonista uma menina queniana que faz uso dos seus poderes para proteger a aldeia de ameaças externas. Os episódios são debitados de segunda a sexta.