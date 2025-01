Adela Cortina: “Vincular a insegurança à imigração é uma imoralidade intolerável”

O pensamento de uma filósofa não pode resumir-se a uma palavra, mas o nome da espanhola Adela Cortina está inevitavelmente ligado a uma, que ela introduziu no debate público: aporofobia. Significa “aversão às pessoas pobres” e entrou no Dicionário da Real Academia Espanhola em 2017, precisamente por causa de Cortina. Foi logo nesse ano considerada, pela Fundação do Espanhol Urgente (Fundéu), “palavra do ano”, ganhando a outras bem mais conhecidas como bitcoin.

