Gripe das aves: “O vírus está a ter oportunidades” para chegar aos humanos

Depois do surto detectado em Sintra há alguns dias, a preocupação com a gripe das aves aumenta. Nos últimos três meses, a Europa teve tantos focos de infecção do vírus como em todo o ano anterior.

Os casos de humanos infectados com o vírus da gripe das aves somam-se. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, morreu uma pessoa com este vírus do subtipo H5N1. Na Europa, ainda não houve nenhum caso de gripe das aves em humanos, mas os casos registados em aves selvagens e também em aves de capoeira – como o surto detectado em Sintra, na semana passada – levantam algumas preocupações. “Neste momento, ainda não há razão para estarmos muito preocupados. No entanto, quando se trata de vírus da gripe H5 os epidemiologistas dormem com um olho aberto”, sublinha o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.