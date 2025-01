Activistas de extrema-direita ocupam espaço do protesto contra a actuação da PSP

Apoiantes do partido Ergue-te e do movimento Habeas Corpus ocuparam área substancial do espaço para, em silêncio, fazer a sua oposição à manifestação contra o racismo e xenofobia, em Lisboa.

Uma hora antes do início da manifestação agendada pelo movimento "Não nos encostem à parede", um grupo de activistas de extrema-direita ocupou o lado poente da Alameda, em Lisboa, para onde está agendado o protesto contra a actuação da PSP.

Espaçados, com faixas e grandes bandeiras de Portugal e da sigla partidária, os apoiantes do partido Ergue-te e do movimento Habeas Corpus ocuparam uma área substancial do espaço, levando mesmo um vendedor de livros anarquistas que estava no local a mover-se para um passeio mais afastado. Em silêncio, querem fazer a sua oposição à manifestação contra a actuação da PSP nos locais de grande concentração de imigrantes e na periferia da Grande Lisboa.

Na Praça da Figueira, onde pelas 15h20 se concentravam cerca de três centenas de pessoas, está instalado um enorme palco com quatro bandeiras de Portugal e um ecrã onde se lê o lema da concentração convocada pelo Chega “Pela autoridade, Contra a impunidade”. Está presente um forte dispositivo policial mas de uma forma relativamente discreta: estão estacionadas nove carrinhas da Unidade Especial de Polícia no canto da Praça da Figueira que dá para a praça D. Pedro IV, com os agentes dentro. Nos outros cantos da praça estão também viaturas da PSP e alguns polícias na rua.

A organização está a distribuir t-shirts pretas também com o lema da concentração e está a preparar-se uma coreografia, segundo anunciou no palco a vice-presidente do partido, a deputada Patrícia Carvalho. Não há bandeiras do partido nem nacionais entre a assistência e só um cartaz sobressai entre os muitos casacos pretos dizendo “Je suis polícia”.

Mas, entretanto, os voluntários do partido começam a distribuir bandeiras portuguesas. Os participantes são mandados colocar-se a “um passo de distância”, para encher o espaço. Junto ao palco só podem estar os deputados e dirigentes do partido, e os outros participantes são mandados para trás, assim como quem tem bandeira vai colocar-se em torno da massa de gente, para formar um quadrado.

“Para quando o presidente chegar”, diz Patrícia Carvalho, ao ver esta coreografia organizada. Em volta da concentração há alguns imigrantes que vão passando, assim como muitos turistas que até perguntam do que se trata a “festa”, como alguns lhe chamaram, e há também outros parados junto ao pedestal da estátua do rei D. João I.

Centenas de pessoas são esperadas esta tarde em Lisboa numa manifestação contra o racismo e xenofobia, denominada "Não nos encostem à parede", em protesto contra a actuação da polícia na zona do Martim Moniz que visou imigrantes.

Na sequência da intervenção da PSP no dia 19 de Dezembro na rua do Benformoso, perto do Martim Moniz, em Lisboa, e das imagens de dezenas de imigrantes encostados às paredes dos prédios, para serem revistados, vários activistas de esquerda e uma centena de organizações subscreveram um apelo contra a actuação das forças policiais junto das periferias e dos imigrantes.

Esta tarde, ao ver o aparato do partido de extrema-direita, um casal de idosos comentou à Lusa a tensão existente. "Estes só vêm aqui provocar. Eu nem sou contra ou a favor da polícia, mas estes só estão aqui para provocar", afirmou Afonso Sousa, reformado da função pública.

Em directo para a RTP e presente na manifestação contra o racismo e xenofobia, Alexandra Leitão, do PS, começou por dizer que o protesto não é “contra ninguém”, mas sim pela “defesa dos valores da democracia e do Estado de Direito”. “Liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana, não-discriminação e também segurança. O Partido Socialista não está aqui contra ninguém, está aqui a defender estes valores, que são o chão comum da nossa democracia, e todos aqueles que se revêem nesses valores, que são a base do regime democrático português, devem estar aqui."

Alexandra Leitão fez questão de sublinhar que esta não é uma manifestação contra a polícia, que referiu ser uma “instituição fundamental da democracia e do Estado de Direito”. “Por isso mesmo não pode, nem deve, ser instrumentalizada no discurso político, por discursos que dividem, artificiais, que não fazem nada para resolver os problemas dos portugueses. Polícia de proximidade, videovigilância, iluminação pública, isso é que combate a insegurança e não operações que têm outra função", disse.

O anúncio da manifestação, que teve início pelas 15h junto à Alameda e termina no Martim Moniz, motivou a resposta de grupos da extrema-direita e o partido Chega organizou uma vigília de apoio à PSP na Praça da Figueira para a mesma tarde, denominada "Pela autoridade e contra a impunidade".

O Ergue-te e elementos do Habeas Corpus optaram por estar presente na Alameda, no local da partida da manifestação, onde são esperados representantes de todos partidos da esquerda parlamentar. Para o local começaram a acorrer, de modo discreto, motas e veículos da PSP de modo a criar um perímetro entre os dois grupos. Já os manifestantes do movimento "Não nos encostem à parede" optaram por se concentrar um pouco mais abaixo, no limite sul da Alameda com a avenida Almirante Reis. Com Lusa