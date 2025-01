Sondagem: liderança forte é a característica mais valorizada para ser Presidente, experiência política surge em quinto

As características mais valorizadas num Presidente da República são "liderança forte" e "integridade e ética", revela a sondagem da Pitagórica para TVI/CNN Portugal, JN e TSF sobre presidenciais. Mais de quatro em dez eleitores apontam a "liderança forte" como a qualidade mais importante. A "experiência política" surge apenas em quinto lugar. Pelo meio, os portugueses privilegiam a "capacidade de tomar decisões difíceis" e a "capacidade de comunicação".

Entre as características colocadas à consideração dos entrevistados – que podiam escolher até três opções –, "liderança forte" foi apontada por 42%, "integridade e ética" e "capacidade de tomar decisões difíceis" ambas por 31%, "capacidade de comunicação" por 28%, "experiência política" por 27% e "capacidade de unir diferentes grupos" por 25%. "Conhecimento em questões de defesa" surge em último (4%) num conjunto de 15 características consideradas.

Os eleitores do Chega (55%), IL (48%), AD (44%) e PS (39%) nas últimas eleições legislativas são os que mais relevam com a necessidade de um chefe de Estado ter uma liderança forte.

Em termos de faixa etária, verifica-se que são os mais jovens (entre os 18 e os 34 anos) que também partilham mais esta visão. Tal como as pessoas que vivem no Sul do país e no Norte e os que têm menos condições económicas.

Marcelo tem de exigir mais de Montenegro

O estudo de opinião da Pitagórica mostra também que a popularidade do Presidente da República está em valores positivos: 53% dos inquiridos fazem uma avaliação positiva de Marcelo Rebelo de Sousa.

Por outro lado, é maior a percentagem de entrevistados (32%) que diz confiar mais no chefe de Estado do que no primeiro-ministro Luís Montenegro (26%). Ainda assim, 34% têm “igual confiança” em Marcelo e Montenegro.

Bem mais significativa é a percentagem de inquiridos que defende que o Presidente da República seja mais exigente (74%) com o Governo, ao passo que apenas 23% consideram que Marcelo não deve exigir mais do que tem exigido da equipa liderada por Montenegro.

A popularidade do actual Presidente da República, que conheceu níveis muito elevados sobretudo no primeiro mandato, e o apego de Marcelo Rebelo de Sousa a tal indicador não se traduzem numa melhor avaliação quando em causa está a análise ao historial de chefes de Estado do período democrático.

Depois de a primeira parte desta sondagem, divulgada na quinta-feira, ter apontado o almirante Henrique Gouveia e Melo como o protocandidato favorito à vitória nas presidenciais previstas para Janeiro de 2026, a segundo parte do estudo de opinião, noticiada ao início da noite desta sexta-feira, mostra que os inquiridos consideram que o melhor Presidente da República nos 50 anos de democracia foi precisamente um militar.

O general António Ramalho Eanes é apontado por 29% como o melhor Presidente da República desde o 25 de Abril de 1974, seguindo dois antigos líderes socialistas: Jorge Sampaio (26%) e Mário Soares (15%). Marcelo surge em quarto (14%), apenas à frente de Cavaco Silva (10%) e de Costa Gomes (1%).