Lista das freguesias a desagregar foi alargada para 132. Veja se a sua é uma delas

Em vez de 124, são agora 132 as uniões de freguesias que serão alvo do processo de separação, dando origem a 295 novas freguesias (tal como existiam até 2013).

Depois de o grupo de trabalho das freguesias e a Comissão de Poder Local e Coesão Territorial terem consensualizado, em meados de Dezembro, uma lista de 124 uniões de freguesias que cumpriam os requisitos legais para se desagregarem, os deputados do PSD, PS, Bloco, PCP, Livre e PAN estão a reanalisar a documentação enviada pelas autarquias e já reverteram a decisão de chumbo de alguns processos. Por isso, a lista de uniões de freguesias a desagregar e de novas freguesias a criar aumentou – são agora, respectivamente, 132 e 295.

O projecto de lei com as directrizes para a separação das uniões, os critérios para a divisão de património, e as condições para a criação da comissão de extinção da união de freguesia e da comissão de instalação de freguesia, assim como a lista das uniões e freguesias a criar será discutido e votado na Assembleia da República no próximo dia 17.

Porém, ainda são admissíveis alterações na lista até ao dia 15. São uniões em que todas as freguesias que lhes deram origem voltarão a existir de forma separada, como antes da chamada Lei Relvas, de 2013. As novas freguesias irão às próximas eleições autárquicas já separadas, no início do Outono.​ Aqui está a versão actualizada da listagem das uniões de freguesias a desagregar.

Aveiro

União de Freguesias de Caldas de S. Jorge e Pigeiros (município de Santa Maria da Feira)

União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande (Santa Maria da Feira)

União de Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã (Ovar)

União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior (Santa Maria da Feira)

União de Freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo (Oliveira de Azeméis)

União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô (Santa Maria da Feira)

União de Freguesias de Sobrado e Bairros (Castelo de Paiva)

União de Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso (Castelo de Paiva)

União de Freguesias de Águeda e Borralha (Águeda)

União de Freguesias de​ Beduído e Veiros (Estarreja)

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo (Águeda)

União de Freguesias de​ Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão (Águeda)

União de Freguesias de​ Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes (Mealhada)

União de Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina ( Vagos)

União de Freguesias de Vagos e Santo António ( Vagos)

União de Freguesias de Fonte de Angeão e de Covão do Lobo ( Vagos)

União de Freguesias de Cedrim e Paradela (Sever do Vouga)

União das Freguesias de Silva Escura e Dornelas (Sever do Vouga)

União das Freguesias de Anta e Guetim (Espinho)

Beja

União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões (Almodôvar)

Freguesia de Colos (Odemira)

Freguesia de Vale de Santiago (Odemira)

União de Freguesias de Santa-Clara-a-Nova e Gomes Aires (Almodôvar)

União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos (Aljustrel)

União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração (Moura)

União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo (Serpa)

​União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda (Ferreira do Alentejo)

União de Freguesias Garvão e Santa Luzia (Ourique)

União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros (Ferreira do Alen tejo)

Braga

União de Freguesias de Tagilde e Vizela (Vizela)

União de Freguesias de Apúlia e Fão (Esposende)

União de Freguesias de Belinho e Mar (Esposende)

União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra (Esposende)

União de Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos (Esposende)

União de Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela (Cabeceiras de Basto)

União de Freguesias de Ruivães e Novais (Vila Nova de Famalicão)

União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz (Vila Nova de Famalicão)

União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos (Vila Nova de Famalicão)

União de Freguesias de Avidos e Lagoa (Vila Nova de Famalicão)

União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália) (Barcelos)

União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) (Barcelos)

União de Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite (Guimarães)

União de Freguesias de Tabuadelo e São Faustino (Guimarães)

União de Freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil (Guimarães)

União de Freguesias de Conde e Gandarela (Guimarães)

União de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente (Guimarães)

União de Freguesias de Serzedo e Calvos (Guimarães)

Castelo Branco

União de Freguesias de Escalos de Baixo e Mata (Castelo Branco)

União de Freguesias de Escalos de Cima e Lousa (Castelo Branco)

União de Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo (Castelo Br anco)

Br União de Freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho (Covilhã)

União de Freguesias de Barco e Coutada (Covilhã)

União de Freguesias de Peso e Vales do Rio (Covilhã)

União de Freguesias de Casegas e Ourondo (Covilhã)

União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre (Belmonte)

Coimbra

Desagregação das freguesias de Ferreira-a-Nova e de Santana (Figueira da Foz)

União das Freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira (Oliveira do Hospital)

União de Freguesias de Lousã e Vilarinho (Lousã)

União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça (Cantanhede)

Évora

União de Freguesias da Cortiçadas de Lavre e Lavre (Montemor-o-Novo)

União de Freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro (Arraiolos)

União de Freguesias de Amieira e Alqueva (Portel)

União de Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola (Portel)

União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras (Montemor-o-Novo)

Faro

União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João (Lagos)

União das Freguesias de Algoz e Tunes (Silves)

União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra (Silves)

União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim (Loulé)

União de Freguesias de Conceição e Estoi (Faro)

União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta (Olhão)

União de Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira (Tavira)

União de Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estevão (Tavira)

Guarda

União de Freguesias de Santa Marinha e São Martinho (Seia)

União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros (Seia)

Leiria

União de Freguesias de Santiago, S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze (Pombal)

União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca (Pombal)

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa (Leiria)

União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira (Leiria)

Lisboa

União de Freguesias de Dois Portos e Runa (Torres Vedras)

União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira (Torres Vedras)

União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia (Lourinhã)

União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar (Sintra)

União de Freguesias de Queluz e Belas (Sintra)

União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem (Sintra)

Portalegre

União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor (Ponte de Sor)

União de Freguesias de Terrugem e Vila Boim (Elvas)

Porto

União de Freguesias de Alvarelhos e Guidões (Trofa)

União de Freguesias de Campo e Sobrado (Valongo)

União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão) (Lousada)

União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora (Matosinhos)

União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira (Matosinhos)

União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo (Matosinhos)

União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões (Matosinhos)

União de Freguesias de Frazão Arreigada ( Paços de Ferreira)

União de Freguesias de Paços de Ferreira (antiga freguesia de Modelos e Paços de Ferreira) ( Paços de Ferreira)

União de Freguesias de Aguçadoura e Navais (Póvoa de Varzim)

União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai (Póvoa de Varzim)

Junta de Freguesia de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso (Póvoa de Varzim)

União de Freguesias de Serzedo e Perosinho (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Grijó e Sermonde (Vila Nova de Gaia)

União de Freguesias de Penha Longa e Paços de Gaiolo (Marco de Canaveses)

União de Freguesias de Rio Mau e Arcos (Vila do Conde)

União de Freguesias de Retorta e Tougues (Vila do Conde)

União de Freguesias de Malta e Canidelo (Vila do Conde)

União de Freguesias de Fornelo e Vairão (Vila do Conde)

União de Freguesias de Sanfins, Lamoso e Codessos (Paços de Ferreira)

Santarém

União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra ( Salvaterra de Magos)

União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho ( Salvaterra de Magos)

União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira (Santarém)

União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra (Coruche)

União de Freguesias de Mata e Cercal (Ourém)

União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos (Ourém)

União de Freguesias de Gondemaria e Olival (Ourém)

Setúbal

União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires (Seixal)

União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água (Santiago do Cacém)

União de Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana (Alcácer do Sal)

Viana do Castelo

União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro (Viana do Castelo)

União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria (Viana do Castelo)

Associação das Freguesias do Vale do Neiva (Ponte de Lima)

União de Freguesias de Cardielos e Serreleis (Viana do Castelo)

Vila Real

União de Freguesias de Poiares e Canelas (Peso da Régua)

União de Freguesias de Lobrigos (São Miguel e São João Baptista) e Sanhoane (Santa Marta de Penaguião)

Viseu