Carla Tavares vence eleições intercalares e é a nova presidente da FAUL do PS

Carla Tavares obteve 2402 votos (71%) e Miguel Prata Roque 991 (29%), sendo o universo de militantes com capacidade eleitoral de cerca de seis mil pessoas.

A eurodeputada do PS Carla Tavares venceu as eleições intercalares da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do Partido Socialista (PS) com 71% dos votos e será a nova presidente da estrutura, tendo batido Miguel Prata Roque que conseguiu 29%, adiantou à Lusa fonte oficial.

De acordo com a mesma fonte, Carla Tavares obteve 2402 votos (71%) e Miguel Prata Roque 991 (29%), sendo o universo de militantes com capacidade eleitoral de cerca de seis mil pessoas.

As eleições intercalares que decorreram esta sexta-feira, 10 de Janeiro, nas várias secções — e que foram apenas para a presidência, já que os restantes órgãos federativos se mantêm — determinaram que Carla Tavares será a sucessora de Ricardo Leão na presidência da FAUL do PS.

A eurodeputada socialista, com 54 anos, deixou em 2024 a presidência da Câmara Municipal da Amadora na sequência da eleição para o Parlamento Europeu, quando ocupou o sexto lugar da lista do PS às eleições europeias de Junho.

O presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão, que na sexta-feira anunciou a recandidatura nas autárquicas deste ano, demitiu-se da FAUL no início de Novembro na sequência da polémica devido à aprovação de uma recomendação do Chega na autarquia, relacionada com despejos em habitações municipais.

Quando anunciou a candidatura à agência Lusa, no final de Novembro, Carla Tavares disse que o objectivo era "a coesão, a união e o fortalecimento" do partido, pretendendo "trabalhar para que o PS tenha um bom resultado no contexto das autárquicas" deste ano.

Na altura desse anúncio, Pedro Pinto de Jesus, actual presidente interino da FAUL, e Filipe Santos Costa, ex-presidente da AICEP, nomes então apontados como estando a ponderar uma candidatura, adiantaram à Lusa que não iriam avançar e que estavam ao lado de Carla Tavares.

Como mandatária, a candidata escolheu a deputada e antiga ministra socialista Mariana Vieira da Silva.

O primeiro a avançar para esta corrida foi Miguel Prata Roque, com 47 anos, antigo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do primeiro Governo de António Costa e actualmente comentador da SIC Notícias e professor de Direito.