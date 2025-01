Zelensky diz que a Ucrânia capturou dois soldados norte-coreanos em Kursk

Press service of the 24th Mechanized Brigade HANDOUT / EPA

Presidente ucraniano afirma que militares da Coreia do Norte estão feridos mas as suas vidas não correm perigo. Rússia ganha terreno na região de Donetsk.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou este sábado que dois militares norte-coreanos foram capturados na linha da frente na região russa de Kursk. Os dois prisioneiros, que faziam parte de um destacamento enviado pela Coreia do Norte para a zona de guerra - palco de uma incursão ucraniana sem precedentes em Agosto passado - “estão feridos”, mas as suas vidas não correm perigo e foram transferidos para Kiev, disse.

“Como todos os prisioneiros de guerra, estes dois soldados norte-coreanos estão a receber os cuidados médicos necessários”, disse o Presidente ucraniano, antes de garantir que a imprensa teria acesso total aos dois soldados assim que recuperassem para ouvir as suas declarações.

Zelensky aplaudiu o trabalho das suas forças na captura destes soldados, que “não foi uma tarefa fácil” porque “os norte-coreanos costumam executar os seus feridos para apagar qualquer prova do envolvimento da Coreia do Norte na guerra contra a Ucrânia”.

No Leste da Ucrânia, na região de Donetsk, o exército russo anunciou este sábado a captura da aldeia de Shevchenko, perto da cidade de Kurakhove. Numa nota do Ministério da Defesa, citada pelas agências AFP e EFE, o exército russo afirmou ter obtido ganhos de terreno a noroeste de Kurakhove, um importante reduto que Moscovo disse ter conquistado no início da semana.

A aldeia de Shevchenko situa-se a cerca de 10 quilómetros a noroeste do centro de Kurakhove. Segundo a agência noticiosa russa Ria Novosti, o controlo desta aldeia permitirá limitar o fogo ucraniano sobre a cidade e continuar a avançar para as fronteiras ocidentais da região de Donetsk.

Na segunda-feira, Moscovo afirmara ter conquistado Kurakhove, uma importante posição defensiva para a tropa ucraniana no sul da bacia mineira do Donbass. A perda desta cidade, que tinha uma população de cerca de 18.000 habitantes antes da guerra, ainda não foi oficialmente confirmada pela Ucrânia.

Um mapa dos combates elaborado pelo blogue militar DeepState, que é próximo do exército ucraniano, mostrava este sábado toda a região de Kurakhove, bem como Shevchenko, sob controlo russo.

Shevchenko fica ainda a pouco mais de dois quilómetros ao sul do reduto ucraniano de Pokrovsk, um dos principais alvos da ofensiva russa na região de Donetsk. A eventual captura de Pokrovsk pelo exército russo não só seria um grande revés para Kiev e para as rotas de abastecimento das suas forças no Donbass, como também abriria caminho para o avanço russo em direçcão a Sloviansk e Kramatorsk, os principais redutos ucranianos na província de Donetsk.