O inferno vem à posse de Trump e diz: não há planeta B

Hollywood está a ver o filme do fim das nossas vidas — se não pararmos já. O que vamos fazer com isso?

1. A Casa Eames ainda não ardeu quando começo a escrever, ao contrário de milhares de outras em volta, agora ruínas do paraíso de Pacific Palisades. Estive lá há pouco mais de uma década, as imagens sobrepõem-se, o que vi então, o que vejo agora. Esta é a primeira crónica do ano, última antes de Trump voltar à Casa Branca, já tinha pensado começar com ele, a propósito de outra coisa. Mas o inferno apareceu antes da tomada de posse e falou. Está a falar.