Marco Martins deixa Câmara de Gondomar a 31 de Janeiro para assumir TMP

Marco Martins vai suspender a presidência da Câmara de Gondomar no fim do mês, “a pedido de muitos autarcas”. Socialista vai liderar a Transportes Metropolitanos do Porto.

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, vai suspender a presidência da Câmara de Gondomar a 31 de Janeiro para assumir em pleno a liderança da empresa Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), revelou à Lusa o próprio. "A 1 de Fevereiro assumirei integralmente a presidência da empresa TMP. A pressão é muito grande e, a pedido de muitos autarcas, suspenderei a 31 de Janeiro a presidência da Câmara de Gondomar", afirmou o autarca socialista.

O autarca confirmou à Lusa que o vice-presidente Luís Filipe Araújo será o futuro presidente da autarquia do distrito do Porto e que este assumirá os pelouros da responsabilidade de Marco Martins até 31 de Janeiro. Para o autarca, "não faz sentido, a sete meses das eleições, redistribuir os pelouros", revelando ainda estar "por definir quem será o novo vereador" do PS na Câmara de Gondomar.

"Nas últimas semanas têm sido tornadas públicas situações muito exigentes e trabalhosas que me obrigam a tomar esta decisão", justificou o presidente da TMP que, ainda assim, manifestou a intenção de "continuar a seguir com atenção o que se passa em Gondomar".

A assinatura da escritura de constituição da empresa Transportes Metropolitanos do Porto será na segunda-feira, 13 de Janeiro, na Área Metropolitana do Porto (AMP), tendo Marco Martins confirmando que nessa data os administradores Carla Vale e Luís Osório iniciarão funções a tempo inteiro.

Marco Martins foi eleito em 27 de Setembro de 2024, por unanimidade, presidente da TMP, obtendo os votos dos 12 autarcas presentes na reunião do Conselho Metropolitano.

A empresa TMP integrará as valências do TIP - Transportes Intermodais do Porto, o agrupamento complementar de empresas (ACE) que gere o sistema Andante (participado em igual percentagem, 33,3%, pela CP, Metro do Porto e STCP), e as competências da AMP em termos de mobilidade e transportes.

A constituição da TMP vai ainda implicar a criação de dois órgãos consultivos: o Conselho de Mobilidade Metropolitana e o Conselho Consultivo das Tecnologias para a Mobilidade.

O capital social da empresa será de dois milhões de euros, integralmente subscrito pela AMP, mas cujo valor amealhado foi repartido pelos 17 municípios da AMP.

Marco Martins (PS) assumiu a Câmara de Gondomar em 2013 e está actualmente no último mandato à frente da autarquia, não se podendo recandidatar a um próximo.