“Não estejam nervosos que isto não é Marraquexe”, avisa um senhor com mais de 50 anos e o rosto queimado pelo sol, enquanto pedala, relaxado, e nos ultrapassa com a sua bicicleta numa rua estreita. Agradece-se a gentileza, apesar de desnecessária: ninguém está tenso, muito menos nervoso. É difícil uma pessoa enervar-se numa cidade como Essaouira, num dia de Outono que sabe a Verão, com sal no corpo e areia nos pés.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt