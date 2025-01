Na Quinta do Paral, o Alentejo é uma elevação

No concelho da Vidigueira, a Quinta do Paral não é já só vinhos e vinhas. É também o The Wine Hotel, projecto de muitos luxos, muitos deles alentejanos. Incluindo restaurante por José Júlio Vintém.

Já percorremos léguas com o muro branco a estender-se ao nosso lado. Ainda não entrámos, mas a dimensão já se anuncia. O portão com um P imperial abre-se, o carro é estacionado e há um buggy que nos aguarda para levar-nos por um túnel de videiras em crescimento até ao hotel. À nossa volta, jardins e pomares, correm as águas, a piscina repousa abandonada por entre espreguiçadeiras e camas com dossel, ondulam à brisa mais de 30 hectares de vinhas, erguem-se, num palaciano de herdade, os edifícios que albergam os alojamentos e os restaurantes.