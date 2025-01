Por Lisboa e Almada as novas tascas abrem-se ao futuro

À porta de uma tasca renovada das traseiras da Avenida de Roma, em Lisboa, a nova proprietária e cozinheira recebe as preocupações dos clientes que herda dos donos anteriores. “O que vai acontecer à mousse do Sr. Alberto?” A mousse de chocolate, densa, escura e brilhante era a estrela da companhia e Alberto Lameira, que abriu a Casa do Alberto nos anos 1980 com a mulher Silvana Lameira na cozinha, não tinha hesitações ao aconselhá-la como a melhor de Lisboa. Em 2024, Alberto e Silvana decidiram encerrar a sua tasca, estavam cansados. Foi a jovem cozinheira Leonor Godinho que pegou no assunto e que, nos dias da abertura ia descansando a clientela: a transição entre a antiga Casa do Alberto e a nova Vida de Tasca estava a ser feita com os conselhos dos anciãos, o próprio Alberto ia dizia aos clientes que a casa ficava em boas mãos. O que já era bom ia manter-se.

