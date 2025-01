João Ferreira foi segundo na etapa mais longa do Rali Dakar

João Ferreira (Mini X-Raid​) foi este sábado segundo classificado na sexta etapa - a mais longa, com 606 quilómetros - da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, disputada entre Hail e Al-Duwadimi, que concluiu a 1m34s do belga e companheiro de equipa Guillaume de Mevius. O português reentrou, assim, no top 10 dos automóveis, ascendendo a nono da geral, classificação que o sul-africano Henk Lategan (Toyota) continua a liderar​.

O catari Nasser Al Attiyah (Dacia) foi terceiro e recuperou perto de cinco minutos em relação ao líder, aproximando-se do pódio, que está já a menos de oito minutos. Para além do destaque de João Ferreira, o início da segunda semana do Dakar ficou marcado por sete abandonos nas motos, entre os quais os dos pesos-pesados Ross Branch (Hero), vice-campeão de 2024, e Bradley Cox (KTM), que se seguiram ao anúncio da desistência de Kevin Benavides (KTM).

Bradley Cox caiu 100 metros após o início e abandonou ao quilómetro 48, onde Ross Branch também desistiu, tendo sido resgatado de helicóptero. Tudo, numa tirada em que o norte-americano Ricky Brabec (Honda) somou o décimo triunfo no Dakar, batendo por 23 segundos o companheiro de equipa Adrien Van Beveren. Vencedor em 2020 e 2024, Brabec subiu duas posições, ascendendo a quarto da geral​ da categoria liderada pelo australiano Daniel Sanders (KTM).

?? Stage 6?? - Cars ??



Provisional top 3:

?? Guillaume de Mevius

?? Joao Ferreira

?? Nasser Al Attiyah



De Mevius secures his second Ultimate victory, after the one he achieved last year. The Belgian interrupted Toyota's winning streak with a 1'34" margin of victory over teammate… pic.twitter.com/ZfbE2rVEv6 — DAKAR RALLY (@dakar) January 11, 2025

João Ferreira: "Impor o ritmo"

Em destaque, João Ferreira prevê uma sétima etapa mais complicada por força da posição de partida. "Fizemos uma etapa com ritmo muito bom, aproveitando bem a posição de partida mais atrás. Fomos consistentes e apenas batidos pelo nosso companheiro de equipa, que foi segundo classificado no Dakar2024. É muito possível que, arrancando do segundo lugar, tenhamos alguma dificuldade em impor o nosso ritmo, mas o Dakar é isto mesmo", declarou no final.

Na categoria Challenger, Gonçalo Guerreiro foi 6.º lugar, a 21m24s de Yasir Seaidan, mantendo o segundo lugar, 35m02s atrás do argentino Nicolás Cavigliasso.

Luís Portela de Morais foi 11.º na tirada e ocupa o sexto posto da geral. Mário Franco (22.º da geral) foi 29.º na tirada e Rui Carneiro (34.º) foi 31.º.

Rui Gonçalves (Sherco) continua entre os melhores, com o 16.º posto na tirada, ocupando o 13.º lugar da geral, em que Bruno Santos (Husqvarna) é 52.º.

O "salto" de Gonçalves, de 19.º para 13.º, coloca-o a 2h12m52s do líder, a pouco menos de uma hora do top 10. Nos SSV, Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira (Old Friends) caíram para o quarto posto, com João Monteiro (South Racing) a fechar o top 10, recuperando duas posições em relação à quinta etapa.

Este domingo, o pelotão cumpre 709 quilómetros em Al Duwadimi.