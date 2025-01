Jaime Faria em acção no primeiro dia do Open da Austrália

O número dois português, Jaime Faria, será um dos protagonistas da primeira jornada do Open da Austrália, cuja 113.ª edição arranca na madrugada deste domingo (hora de Portugal). Embora figurasse no 17.º lugar na lista de favoritos da fase de qualificação, Faria foi um dos 16 apurados para integrar o quadro principal, onde terá como primeiro adversário o russo Pavel Kotov (99.º).

“Vai ser um encontro muito difícil, ele é mais experiente que eu nestas andanças, serve bem, tem boa mão, vai criar-me dificuldades e espero que o meu jogo também lhe crie dificuldades a ele”, afirmou o tenista luso, após as três vitórias obtidas no qualifying. “É o primeiro torneio que jogo durante mais do que uma semana, são todas experiências novas. Não vinha com muitas expectativas porque não me sentia a jogar muito bem, mas subi o meu nível ao longo das rondas e fui ganhando confiança”, acrescentou Faria, que ocupa o 124.º posto do ranking mundial.

Em caso de vitória, o tenista português poderá defrontar Novak Djokovic (7.º), apontado como um dos quatro principais favoritos ao triunfo nesta primeira prova do Grand Slam do ano, a par de Jannik Sinner (1.º), Alexander Zverev (2.º) e Carlos Alcaraz (3.º). Djokovic sobressai devido ao seu palmarés: 24 títulos em majors, detentor de 10 títulos com uma percentagem de vitórias de 91,3% — por outras palavras, perdeu somente nove dos 103 encontros que realizou em Melbourne Park.

Destes candidatos, só Zverev irá entrar em acção no primeiro dia de competição, a fechar a sessão nocturna (manhã de domingo em Portugal), defrontando o francês Lucas Pouille, 10.º mundial em 2018, mas actualmente fora do top 100.

“Sinner e Alcaraz são fortes concorrentes, mas não descarto Djokovic. Zverev também tem potencial, dada a sua experiência. O Open da Austrália é sempre imprevisível, pois é o primeiro grande evento da temporada, e os jogadores chegam com diferentes níveis de preparação”, frisou Mats Wilander, um dos comentadores do canal Eurosport, que irá transmitir a prova.

Nuno Borges (36.º) é o outro tenista português presente no quadro de singulares — compete também em pares, ao lado de Francisco Cabral. O maiato defronta na segunda-feira o francês Alexandre Muller (56.º), após falhar a presença na final do ASB Classic, em Auckland.

Nas meias-finais do ATP 250 neo-zelandês, o número um português perdeu com o belga Zizou Bergs (66.º), por 6-2, 3-6 e 7-5. Borges soube recuperar de 0-2 no segundo set e de 2-4 na partida decisiva e serviu para fechar o encontro, a 5-4, mas acabaria por ceder os três jogos seguintes.

Na competição feminina, a bielorrussa Aryna Sabalenka recolhe a maior dose de favoritismo. A líder do ranking mundial procura um terceiro título consecutivo em Melbourne, onde apresenta uma taxa de sucesso superior a 80%. A maior rival de Sabalenka em 2024 foi Iga Swiatek, só que a polaca nunca foi além das meias-finais no Open australiano. Razão para que Coco Gauff, actual terceira na hierarquia mundial, se apresente como a principal opositora de Sabalenka na parte superior do quadro, antevendo-se uma final antecipada caso se defrontem nas meias-finais.

“Sabalenka e Swiatek são as favoritas no papel, não por acaso, mas pelo que já provaram no passado. Sabalenka sente-se em casa, sente a energia em Melbourne. A forma como melhorou nos últimos dois, três anos mostra a sua ambição. Mas ambas mostraram que sabem lidar com a pressão e as expectativas. Coco Gauff já não é uma surpresa, mas a sua forma no final da época foi impressionante”, referiu Justine Hénin, antiga número um mundial e actual comentadora do Eurosport.