Empate no “derby” do futsal mantém Sporting na frente

O Sporting vai fechar a primeira volta da liga de futsal na frente, depois de ter arrancado um empate (1-1) no "derby" frente ao Benfica na Luz a contar para a 11.ª jornada. A divisão de pontos manteve os dois rivais nivelados na classificação (29 pontos), mas os "leões" têm a vantagem na relação de golos marcados e sofridos - +43 para o Sporting, +42 para o Benfica.

Foi, como quase sempre, um derby equilibrado e intenso e durante quase todo o jogo pareceu que iria acontecer o primeiro empate sem golos da história desta rivalidade. Mas, a 6m37s do fim, o Benfica, que estava melhor no jogo, finalmente chegou à vantagem, com um golo do russo Ivan Chiskala, a passe de Afonso Jesus. Com este resultado, o Benfica iria assumir a liderança isolada do campeonato.

Em desvantagem, o técnico "leonino" Nuno Dias mandou a equipa atacar os últimos minutos num 5x4 ofensivo. O Sporting salvou-se de sofrer alguns golos em perdas de bola e, a 29 segundos do fim, teve a sua grande hipótese de empatar. Afonso Jesus cometeu falta dentro da áre sobre Wesley, o árbitro assinalou penálti, e, na conversão do castigo, Taynan fez o golo do empate.

Já muito batido nestas coisas, Nuno Dias considerou que o empate mostra bem o que se passou no jogo. "Reflecte muito equilíbrio. Na primeira parte o Sporting foi ligeiramente melhor, na segunda o Benfica foi ligeiramente melhor. O empate talvez acabe por ser o resultado mais justo. Foi um derby equilibrado e competitivo", frisou o técnico "leonino", que deixou muitos elogios a Cassiano Klein, treinador brasileiro que chegou esta época ao futsal do Benfica: "É um grande treinador e uma excelente pessoa. Espero que tudo lhe corra bem, está a meter o Benfica a jogar bem e espero que tenha sucesso, menos contra o Sporting."

A disputar o seu primeiro derby, Klein retribuiu os elogios ao técnico do Sporting, mas lamentou o golo sofrido nos últimos segundos do jogo: "Foi uma sensação fascinante, um jogo incrível. Conseguiram fazer um grande jogo, nós também, mas a competição está no meio. O Nuno é treinador que admiro muito, é uma rivalidade muito grande, mas temos de respeitar os grandes profissionais. O jogo poderia dar 4-0 para qualquer lado como 1-1, gostaríamos muito de vencer, não é nenhum prazer sofrer um golo no último minuto, mas são cicatrizes para aprender para o futuro."