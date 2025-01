Benfica vence “derby” nos penáltis e fica com a Taça da Liga

O Benfica conquistou neste sábado a Taça da Liga pela oitava vez na sua história, ao bater o Sporting nos penáltis (7-6) após um empate (1-1) no tempo regulamentar. Tal como acontecera na primeira vez que as duas equipas se defrontaram pela primeira vez na final desta competição, a vitória ficou para os "encarnados" no desempate a partir da marca dos 11 metros. Todos os jogadores do Benfica marcaram, Trincão permitiu a defesa de Trubin.

Sustentado pelas boas sensações do jogo das meias-finais, Bruno Lage sentiu a legitimidade de manter o plano, mantendo Schjelderup no lado esquerdo do ataque e Tomás Araújo no lado direito de uma defesa a quatro. Já Rui Borges, sem muita margem para inventar e limitado nas suas opções, manteve tudo o que tem mostrado, com João Simões no lugar do lesionado Morita. E o que o jogo começou por mostrar, deu razão ao técnico do Benfica e deixou a descoberto as pernas cansadas do Sporting que o técnico “leonino” se queixou.

O Benfica fez bom uso da pressão alta dos seus homens da frente para condicionar a construção “leonina” a partir de trás, obrigando o adversário a bolas longas que recuperava no meio-campo, onde também tinha superioridade. A superioridade estratégica era evidente, o pior para os “encarnados” era transformar isto em situações de perigo para a baliza de Israel e nisso o Benfica era pouco prolífico.

Já o Sporting, era pouco criador, apostando, sobretudo no flanco esquerdo, onde Quenda e Maxi Araújo procuravam o espaço e os duelos individuais, para poder facilitar a vida a Gyökeres. Mas a verdade é que os “leões”, sem serem dominadores, iam criando mais perigo, como numa bola de Gyökeres que acabou num remate à malha lateral, ou num remate de Quenda que Trubin defendeu com a perna. A melhor aproximação do Benfica neste período aconteceu aos 21’, com um cruzamento de Tomás Araújo que Israel interceptou antes de chegar a Schjelderup – o norueguês ficava sozinho diante de uma baliza deserta.

A bater na meia-hora de jogo, o Benfica transformou finalmente o seu domínio em golos. Bola para Schjelderup bem aberto no flanco, Quaresma hesitou na abordagem ao lance e deu espaço ao nórdico para avançar, traçar uma linha para a baliza e rematar para o golo – remate cruzado indefensável para Israel.

Como iria o Sporting reagir à desvantagem? Teve logo duas boas situações para nivelar o resultado, aos 31’, num remate de Quenda que saiu ao lado após combinação com Gyökeres, e aos 34’, numa jogada individual de Quaresma em que o central adaptado a lateral levou a bola até à área e decidiu-se pelo remate com o pé esquerdo – saiu por cima.

O golo do empate acabaria por chegar antes do intervalo. Maxi Araújo avançou pela área e, antes de ficar frente a frente com Trubin, foi derrubado por Florentino Luís. João Pinheiro assinalou penálti, o VAR confirmou e, da marca dos 11 metros, Gyökeres atirou a contar, bem para o meio da baliza. O Sporting ia chegar ao intervalo bastante satisfeito com o que tinha conseguido, sobreviver ao domínio do Benfica sem grandes estragos, e os “encarnados” a lamentar tão pouca produção ofensiva para tanto domínio.

Lage mudou pela primeira vez logo ao intervalo, tirando do jogo Schjelderup para meter Arturkoglu, mas o Benfica já não conseguiu atingir os mesmos níveis de domínio. E, dos dois lados, o lado estratégico transformou-se em contenção de esforços. De um lado e de outro, os dois treinadores foram introduzindo pernas frescas no relvado, mas as aproximações perigosas foram raras. Os minutos foram passando e o jogo já não era uma luta pela vitória, mas uma defesa do empate.

Depois de 94 minutos de equilíbrio, a final iria ser decidida nos penáltis, tal como acontecera na primeira vez em que os dois rivais de Lisboa se encontraram na final desta Taça da Liga pela primeira vez, em 2009. Di Maria, que esteve nessa final há 16 anos, foi o primeiro a avançar e marcou, Gyökeres, que já tinha marcado um penálti, respondeu com um tiro igualmente certeiro.

Amdouni, Otamendi, Arturkoglu e Renato Sanches acertaram pelo Benfica, Hjulmand, Harder, Maxi e Debast fizeram o mesmo pelo Sporting. Dez penáltis bem marcados, sem hipóteses para os guarda-redes. A partir daqui, não havia margem de erro. Leandro Barreiro, o primeiro do Benfica no mata-mata, não falhou, nem Quenda, tranquilo do alto dos seus 18 anos. Florentino também não tremeu. Avançou Trincão e foi o primeiro a falhar. O Benfica ficou com a Taça da Liga.