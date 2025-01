Atlético Madrid quer manter tradição: virar na frente é meio caminho para o título?

Se vencer, no domingo, na recepção ao Osasuna, o Atlético de Madrid será campeão da primeira volta da La Liga. Um marco simbólico para os “colchoneros”, que este século se sagraram campeões nas duas épocas em que lideravam a meio da prova. Aconteceu em 2020-21 e em 2013-14, esta uma das edições mais empolgantes da principal competição do futebol espanhol. Nessa temporada, nas últimas três jornadas, o trio que lutava pelo título só fez, no seu conjunto, 9 dos 27 pontos possíveis… Tudo ficou fechado no último dia, com o empate a um golo em Camp Nou, entre Barcelona e Atlético.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt