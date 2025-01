Shostakovitch e Rzewski em concerto, para começar o ano com protesto e resistência

No lugar das valsas, polcas, marchas e excertos operáticos que geralmente preenchem os concertos de Ano Novo, a Jovem Orquestra Portuguesa começou o ano, no passado domingo no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, com a 5.ª Sinfonia de Dmitri Shostakovitch (1906-1975) e Coming Together de Frederic Rzewski (1938-2021). Repertório que a orquestra, sob a direcção de Pedro Carneiro, repete este sábado às 21h30 no Theatro Circo, em Braga, num gesto artístico que não se extingue na música.

