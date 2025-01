Sara Paixão, um Lugar no fado: “Aos 16 anos decidi que nunca iria parar de cantar”

É uma das vozes do projecto Fado Sem Fim, produzido por Aldina Duarte, e começa este sábado a apresentar nas lojas Fnac o seu álbum de estreia a solo como fadista, O Meu Lugar, lançado num espectáculo no CCB, em Lisboa, no dia 29 de Setembro de 2024, na série de concertos Há Fado no Cais. Trata-se de Sara Paixão, nascida em Lisboa, no dia 6 de Dezembro de 1991 e podem ouvi-la este sábado na Fnac Chiado, às 17h, ou domingo na Fnac Cascais, às 16h. Este périplo pelas Fnac prosseguirá, sempre às 17h, no Colombo (dia 18), em Almada (dia 19), em Oeiras (dia 25), no Vasco da Gama (dia 26) e, por fim, na Fnac na Avenida de Roma (dia 1 de Fevereiro).

