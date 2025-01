Abriu “a maior loja inteligente do mundo”: um Continente Bom Dia em Leiria

A primeira loja Continente Bom Dia, que funciona com tecnologia de inteligência artificial e permite pagar os produtos sem ter de os registar manualmente, foi inaugurada, esta sexta-feira, em Leiria, num investimento de seis milhões de euros.

"É para nós um momento especial, porque estamos a abrir uma loja que é diferente de todas, é a maior loja inteligente do mundo e estamos a fazê-lo num ano em que a [marca] Continente celebra 40 anos", disse o CEO da Sonae MC, Luís Moutinho, informando que a loja Bom Dia Leiria São Romão, contou com um investimento de seis milhões de euros, dos quais 1,5 foram destinados à tecnologia Sensei, uma start-up portuguesa.

Numa visita à loja, onde mostrou à ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, o funcionamento das compras no Bom Dia Leiria São Romão, Luís Moutinho justificou que a área de 1.200 metros quadrados, coberta pela tecnologia Sensei, torna-a a "maior loja inteligente do mundo".

Neste local de venda a retalho, o cliente só tem de fazer as suas compras normalmente, retirando os produtos das prateleiras. No final, pode optar pelas caixas smart checkout, que autonomizam toda a compra. O cliente não precisa de tirar os produtos do cesto e fazer o scanning tradicional. Imediatamente a conta é apresentada e, depois de conferir, só tem de pagar.

"O nosso sonho é promover aos clientes o efeito 'uau', que é chegarem à caixa e não terem de fazer nada. E desde o primeiro dia acreditámos numa loja híbrida, porque queremos que a experiência do cliente seja completamente normal e tranquila, dando-lhe depois a opção, no momento da saída: se fizer um checkout tradicional terá uma experiência social com um colega nosso que está na linha de caixa, se quiser ter o smart checkout e ter o efeito 'uau' então venha daí", afirmou Luís Moutinho.

Segundo explicou a empresa através de um comunicado, o smart checkout funciona "através de visão computacional, algoritmos de inteligência artificial e de prateleiras sensorizadas com balanças". A tecnologia permite a criação autónoma e em tempo real do carrinho virtual de cada cliente.

A loja de São Romão dispõe de seis caixas autónomas (smart checkouts e self checkouts) e duas caixas manuais.

Garantindo que não pretende "tirar colaboradores das lojas", Luís Moutinho afirmou que o grupo é um dos maiores empregadores privados em Portugal. "É com muita alegria que digo que a MC emprega 44 mil pessoas e esta loja tem 28 novos colegas. Não queremos sequer reduzir as interacções sociais que temos com os nossos clientes, mas acreditamos que o digital é ele próprio também facilitador do nosso negócio", reforçou.

O presidente da Sensei, Vasco Portugal, referiu que o que se pode observar na loja é "o estado da arte de inteligência artificial aplicada a retalho". "Na prática, esta loja tem cerca de 12 mil referências de produtos diferentes. Cada um tem cerca de 20 a 50 unidades e todas elas estão dispostas nas estantes. O trabalho desta tecnologia que aqui instalamos é ter a capacidade de distinguir cada um desses produtos", explicou.

Esses produtos "podem ser mais pequenos do que uma mão, estão a uma distância de aproximadamente três metros e de um ângulo que não é necessariamente o melhor, mas foi pensando um bocadinho mais naquilo que é a experiência do cliente: como tornar isto invisível para o cliente".

Vasco Portugal considerou ainda que este sistema de inteligência artificial irá também contribuir para a diminuição dos furtos, uma vez que todos os produtos que são recolhidos pelo cliente ficam registados e se não forem pagos à saída serão detectados.