Polícia Judiciária registou 112 homicídios em 2024, o número mais elevado da década

A Polícia Judiciária (PJ) registou 112 homicídios dolosos em 2024, o número mais elevado da década, segundo dados oficiais deste órgão criminal divulgados esta sexta-feira pelo Diário de Notícias.

Em 2024, segundo a PJ, em 7,4% dos casos de homicídios não havia relação entre a vítima e o autor (em 2022 tinham sido 13% e em 2022, 17%). Estes dados vão constar do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024.

Salvaguardando que 58% dos inquéritos ainda não estão concluídos, a PJ indica que 13,1% dos homicídios em 2024 ocorreram no âmbito conjugal, 7,4% entre parentes e 16% entre vizinhos.

No total das 112 mortes registadas em 2024, 25% foram causadas com recurso a armas de fogo (em 2023 foram 20,9% e em 2022 tinham sido 21,8%). Segundo a PJ, 33,3% das mortes resultaram do uso de armas brancas (em 2023 foram 35,5% e em 2022 foram 34,7%).

De acordo com o jornal, as "tendências globais não são ainda conhecidas, mas cruzando informações de fontes das três principais polícias que estão a validar estes dados, é possível avançar que a criminalidade geral terá estagnado e a violenta poderá ter um aumento de 1% e 2%".