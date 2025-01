Pais e namorado de adolescente acusados de abuso sexual de criança em Chaves

O Ministério Público (MP) acusou três arguidos, os pais e namorado da vítima, de três crimes de abuso sexual de criança e de um crime de actos sexuais com adolescente, que ocorreram em Chaves, foi divulgado esta sexta-feira.

A acusação data de 23 de Novembro, foi publicada esta sexta-feira na página online da Procuradoria-Geral Distrital do Porto e indica que o MP imputa aos pais os crimes na forma agravada.

Em causa, segundo a acusação, estão condutas de natureza sexual praticadas por um dos arguidos, com 21 anos, namorado da vítima, iniciadas quando esta tinha 13 anos e mantidos até aos seus 14 anos. Estes actos ocorreram entre Abril e Junho de 2024, na habitação onde a vítima vivia com os pais e onde, por vezes, o namorado pernoitava.

Os pais foram acusados pelo MP "por, ao permitirem que o namorado da sua filha - quando esta tinha 13 e posteriormente 14 anos e apresentava uma particular vulnerabilidade emocional - passasse a pernoitar na sua residência, perspectivaram que aquele viesse a praticar actos de natureza sexual com a filha e conformaram-se com tal resultado".

O arguido tem mais oito anos que a vítima, que se encontra acolhida numa instituição no âmbito de uma medida de promoção e protecção que lhe foi aplicada.

O MP requereu a aplicação aos arguidos das penas acessórias de proibição do exercício de funções pela prática de crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual e de proibição de confiança de menores e inibição das responsabilidades parentais. Requereu ainda o arbitramento de indemnização a favor da vítima a suportar pelos arguidos.

Os arguidos mantêm-se sujeitos às medidas de coação de proibição de se aproximarem e permanecerem na área da residência da ofendida, designadamente da instituição onde a mesma actualmente se encontra acolhida. Estão ainda proibidos de contactarem com a ofendida e o namorado de contactar os pais e vice-versa.