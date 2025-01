Marido que terá assassinado a mulher no Barreiro fica em prisão preventiva

O homem que terá matado a mulher, no Barreiro, na presença dos dois filhos do casal, um de seis e outro de 14 anos, vai aguardar o desfecho da investigação em prisão preventiva.

A medida de coacção mais gravosa foi aplicada esta sexta-feira por uma juíza de instrução do Tribunal do Barreiro, que ouviu o arguido no primeiro interrogatório judicial, apurou o PÚBLICO junto de fonte policial.

O crime, que ocorreu na madrugada de quinta-feira, foi executado com recurso a uma tesoura. O filho mais velho do casal terá tentado impedir a agressão, sem sucesso. O suspeito, que após o homicídio fugiu do local, acabou por se entregar na esquadra da PSP do Barreiro.

Esta polícia adiantou, numa nota, que tinha "um registo de violência doméstica entre o casal" no sistema informático. Especificou mais tarde tratar-se de uma queixa apresentada, em 2022, pela vítima contra o marido e que acabou por ser arquivada.

​Apesar daquela queixa, os menores não eram acompanhados pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Barreiro.

A PSP foi a primeira autoridade a chegar ao local e, num comunicado, precisou que recebeu um alerta às 0h05 para uma "ocorrência de violência doméstica a decorrer". Quando os agentes chegaram ao apartamento, a mulher, de 46 anos, encontrava-se no chão, "já sem sinais vitais". A nota dá conta de que os filhos do casal"presenciaram a situação tendo recebido de imediato apoio psicológico pela unidade de intervenção psicológica de emergência" do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), e ficando, para já, à guarda de uma tia.

Segundo os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas da União de Mulheres Alternativa e Resposta – OMA-UMAR, entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro de 2024, foram assassinadas pelo menos 25 mulheres, 20 das quais foram vítimas de femicídio.

Mais três detenções só hoje

Entretanto, esta sexta-feira a Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem de 39 anos, residente em Santo Tirso, fortemente indiciado pela tentativa de homicídio da namorada, de 27 anos, ocorrida em casa desta, em Guimarães, na passada quarta-feira.

"No decorrer de uma discussão, por motivos fúteis, fazendo uso de uma navalha, [o suspeito] provocou-lhe ferimentos nos membros superiores e no pescoço, pondo em risco a vida da mulher. A agressão apenas cessou pela intervenção de um familiar que acorreu em seu auxílio e conseguiu imobilizar o suspeito, impedindo-o de continuar a agressão", descreve a Judiciária, em comunicado.

Também a PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem num quadro de violência doméstica na Nazaré. Tudo ocorreu na madrugada de quarta-feira, quando pelas 5h esta polícia recebeu um pedido de auxílio, via 112, para uma desavença entre um casal, que estaria alojado num hotel daquele município.

Quando a PSP chegou à unidade hoteleira, o suspeito já se tinha ausentado, tendo a vítima confirmado as agressões aos agentes que, após identificarem o alegado autor do crime, perceberam que este tinha pendente um mandado de detenção para cumprir uma pena de dois anos e dois meses de prisão efectiva por crime de violência doméstica, na sequência de factos anteriores praticados em Torres Vedras.

A PSP acabou por localizar o homem mais tarde num hostel, onde foi detido. "Posteriormente foi acompanhado e entregue no Estabelecimento Prisional de Caldas da Rainha", especifica a PSP, numa nota.

Também esta sexta-feira, a GNR anunciou a detenção de um homem de 47 anos, por violência doméstica, no concelho de Reguengos de Monsaraz. Depois de ter sido sujeito a primeiro interrogatório judicial, o alegado agressor ficou em prisão preventiva. O suspeito exerceria agressões físicas e ameaças contra a sua ex-companheira de 40 anos.