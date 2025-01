“Este julgamento devia ser público”, diz defesa das acusadoras de Boaventura no dia de nova sessão

Longo interrogatório de acusadoras transbordou para esta sexta-feira, prosseguindo em Coimbra a audição de denunciantes e de testemunhas abonatórias do sociólogo — que pede defesa da honra no processo

A audição de uma das mulheres que acusou o investigador Boaventura de Sousa Santos de assédio sexual e moral prossegue esta sexta-feira na segunda audiência do julgamento do pedido de tutela de personalidade do sociólogo, depois de quarta-feira o tempo previsto para ouvir as quatro rés no tribunal de Coimbra ter sido excedido. O sociólogo pede a “protecção do seu bom-nome e honra” na sequência das acusações de assédio sexual e moral no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, com a advogada das queixosas a comentar que o facto de o julgamento ser à porta fechada contraria o entendimento da defesa. “Desde o início que entendemos que este julgamento devia ser público, mas não foi esse o entendimento do tribunal”, disse esta manhã ao PÚBLICO a advogada Lara Roque Figueiredo.