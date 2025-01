Homem do Cadaval que agrediu bebé e militar da GNR está indiciado por vários crimes

O homem que no fim de ano terá agredido a mãe, um bebé de dois anos e uma militar da GNR está indiciado por crimes de violência doméstica, ofensa à integridade física qualificada e de resistência ou coação.

Em resposta a questões da agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a existência de um inquérito do Ministério Público (MP) contra este homem, de 39 anos, do Cartaxo, que na noite da passagem do ano, terá agredido, em ambiente familiar, a mãe, um sobrinho com pouco mais de dois anos e uma militar da GNR que foi chamada ao local por denúncia da queixa da mãe da criança.

Segundo a PGR, "o arguido encontra-se indiciado pela prática de um crime de violência doméstica, em relação à sua progenitora, três crimes de ofensa à integridade física qualificada, um dos quais em relação a uma criança, um crime de dano com violência e um crime de resistência ou coação sobre funcionário", neste caso contra a militar da GNR do Cadaval.

Presente a um Juiz de Instrução Criminal no tribunal de Loures, o arguido saiu em liberdade, mas ficou sujeito às medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas por qualquer meio e de permanecer ou aproximar-se da residência destas e dos seus locais de trabalho, tendo sido fixado um raio de segurança de 300 metros, referiu a PGR.

De acordo com a mesma informação, está também obrigado a apresentações semanais no posto local da GNR e a tratamento médico contra a adição ao álcool e estupefacientes.

Na noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro, uma militar da GNR foi violentamente agredida após um telefonema de queixa feito pela mãe da criança (sobrinho do agressor) para prestar auxílio numa ocorrência de violência doméstica numa residência no Cartaxo, concelho do distrito de Lisboa, segundo relatou na altura à Lusa fonte da corporação.

De acordo com o oficial de serviço ao Comando-Geral da GNR naquele dia, uma equipa da GNR foi chamada a intervir numa alegada situação de violência doméstica, cerca 00h, no Cadaval, tendo a militar sido agredida quando desempenhava as suas funções de intervenção policial e sujeita a tratamento hospitalar em Torres Vedras.

Na ocorrência foi também agredida uma mulher de 64 anos, mãe do agressor, e uma criança com pouco mais de dois anos. A mãe do agressor, que, segundo fontes policiais, terá chegado a ter uma paragem cardiorrespiratória e que foi reanimada pelos bombeiros e encaminhada posteriormente para o Hospital de Torres Vedras para receber tratamento.

De acordo com os relatos, o detido, que tem um historial de violência, inclusive contra as autoridades, no decorrer de uma discussão durante os festejos de passagem do ano, agrediu a criança, seu sobrinho, com um pontapé na cabeça. O agressor estaria sob o efeito de álcool e drogas.

Ao confrontar o agressor, que estaria refugiado numa casa ao lado, a militar da GNR foi violentamente agredida, obrigando a equipa da guarda a pedir um reforço policial para consumar a detenção e conduzir o homem ao posto policial, segundo os relatos.