Cláudia Abreu apresenta Virginia em Portugal, com todas as suas dores e alegrias

O sonho de Cláudia Abreu era de estrear Virginia em Portugal. Foi em território luso que a consagrada atriz, 54 anos, pôs o ponto final na peça que havia começado a escrever no Brasil. O ano era 2020 e, durante a pandemia, ela veio morar em Lisboa com o então marido, o cineasta José Henrique Fonseca, e os quatro filhos. Cinco anos depois, a intérprete subirá ao palco do Teatro Maria Matos, de 6 a 9 fevereiro, com o monólogo sobre os últimos momentos de vida de Virginia Woolf (1882-1941).

“É muito significativo levar essa peça para Lisboa”, diz Cláudia, por videochamada, de seu apartamento no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. “Caminhei muito pelas ruas da cidade, pelos jardins da Torre de Belém pensando em Virginia. Cheguei a procurar produtores e parceiros, porque meu desejo era de que a estreia fosse em Portugal. Mas existia uma demanda reprimida dos próprios portugueses depois da pandemia”, acrescenta.

A atriz também teve de voltar ao Brasil para gravar a série Desalma, do Globoplay. “Na verdade, nunca foi minha intenção me mudar para Portugal. Eu adoro e frequento o país há muito tempo. Todos os anos, vou a Lisboa, onde tenho casa. Meus filhos têm dupla cidadania porque meu sogro, Rubem Fonseca, era filho de portugueses, e até eu tenho o passaporte por conta desse parentesco”, explica.

“Mas, antes da pandemia, nós já tínhamos planos de morar fora para as crianças também vivenciarem o lado português da família. E quando houve a pandemia e meu sogro faleceu (aos 94 anos), não de covid-19, mas foi uma triste coincidência, ficou muito difícil viver um luto no confinamento, e fomos para Portugal”, ressalta.

Foto A atriz Cláudia Abreu decidiu morar um tempo em Portugal devido ao negacionismo do Governo Bolsonaro Divulgação

O momento político do país ajudou Cláudia a tomar a decisão de fazer as malas. “O Governo Bolsonaro se negando a comprar vacina, negando a importância do uso da máscara e do isolamento, aquilo foi virando uma situação surreal que todos nós vivemos. Decidimos arejar um pouco diante de toda a dor do luto que estávamos sentindo e, de alguma maneira, ficar afastados daquela negatividade, daquele terror que era viver a pandemia durante o Governo Bolsonaro”, relembra. “Ficamos um ano e meio e foi maravilhoso. Mas o Brasil é o meu pais. Eu gosto de ir a Portugal, de viajar bastante, mas preciso voltar para o meu Brasil. É aqui que eu me sinto em casa”, afirma.

Fernanda Torres

Ainda falando sobre política, com uma bela estante de livros na sala, Cláudia vibra quando o assunto é o Globo de Ouro que Fernanda Torres ganhou pelo filme Ainda Estou Aqui. “Extraordinária, ela lavou a alma de todos nós. Essa vitória é significativa em muitos lados. Pela Fernanda ser realmente celebrada como ela merece, pelo Rubens Paiva e pela história da Eunice, porque se falava muito dele, mas não se falava o que tinha acontecido com a família. Como aquela mulher conseguiu sozinha enfrentar tudo isso com seus filhos. Foi muito importante para a nossa classe artística", diz.

Ela complementa: "A nossa cultura leva o país para fora. E é muito importante também para a política brasileira, principalmente num momento que flertam com ditaduras e golpes”. Cláudia atuou na minissérie Anos Rebeldes e no filme O Que É Isso, Companheiro?, obras que abordam a ditadura militar. “Tive muito contato com esse assunto, da luta armada, dos abusos daquele período. Acho que é mais do que necessário que não se esqueçam de todas as atrocidades que fizeram para que isso não aconteça novamente”, assinala.

De volta ao assunto Virginia, escrever a produção teatral foi uma ideia que Cláudia teve muito antes da pandemia. “Em 2019, eu estava começando a escrever a peça, mas já tinha passado três anos fazendo uma pesquisa, lendo tudo sobre Virginia, livros, diários”, frisa a atriz, que teve a peça sobre a escritora inglesa como seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) na faculdade de Artes Cênicas da Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio, feita online de Portugal.

“Todos os trabalhos que tinha da faculdade, fazia sobre a Virginia. Eu me lembro que um deles era só sobre autores suicidas. Então, era o diálogo entre ela, Hemingway (Ernest, escritor americano, 1899-1961) e Gilles Deleuze (filósofo francês, 1925-1995)”, conta a atriz, que já encenou Orlando — Uma biografia de Virginia Woolf, em 1989, com apenas 18 anos.

Sobre mulheres

Há dois anos em cartaz, Cláudia já levou mais de 40 mil pessoas ao teatro para ver seu espetáculo. “A peça foi bem-recebida pela crítica, pelo público e com todos os teatros lotados. E não estou fazendo uma comédia, estou fazendo uma peça profunda sobre uma mulher que, no Brasil, muito pouca gente leu. Mas, ao mesmo tempo, você não precisa ter lido Virginia Woolf para entender a história, que também não é um dramalhão, porque ela ri de si mesma. A vida é riso e choro o tempo inteiro. Não vou dizer que é uma comédia, mas tem um humor inglês, aquela ironia fina”, garante.

A artista aponta que a montagem é mais atual do que nunca, principalmente no que se refere às mulheres. “A condição da mulher não mudou. Temos epidemia de feminicídio, assédio, olha o que está acontecendo com as mulheres vítimas dos talibãs. Basta mudar um governo que elas perdem todos os direitos. Agora, estão fechando as janelas, elas não podem ter janelas, falar na rua, a questão da opressão à mulher está na peça. Não mudou tanto assim em 100 anos. Então, falar da Virginia é falar de todas nós”, afirma. “São muitos assuntos ali. Falar de uma escritora que é insegura, que, apesar de ser consagrada, continua desconfiando de si mesma, é falar sobre todas nós. A peça se comunica com o público nessa humanidade de falar sobre todas nós”, enfatiza.

Sobre Portugal, a protagonista de sucessos na TV como Celebridade e Cheias de Charme é só elogios. “Tenho muito afeto por Portugal. Aí existe um estado de espírito que não conseguíamos ter no Brasil. Em Portugal, você não precisa estar sempre alerta ao andar na rua, ao parar o carro. Você tem uma sensação de paz como se tivesse voltado no tempo, sei lá, para décadas de um outro tipo de viver. Isso eu acho imbatível em Portugal. Ao mesmo tempo, existe uma brasilidade, um borogodó que o brasileiro tem e sente falta. Ele sente falta de um outro tipo de energia, que é muito da nossa mistura também”, assinala.

Foto Cláudia Abreu voltará às novelas em abril como protagonista de "Dona de Mim" Divulgação

Separação e envelhecimento

Separada desde 2022, depois de um casamento de 25 anos, Cláudia continua discreta quando o assunto é sua vida privada. “Ele (José Henrique Fonseca) é meu melhor amigo, somos muito unidos. Estamos sempre juntos, temos quatro filhos”, resume. “Eu prefiro não falar muito sobre isso, não sou de fazer análise em público. E nós fomos muito honestos um com o outro quando nos separamos, tudo foi feito às claras”, diz.

Falar sobre envelhecer não é um problema para a artista. E ela dá uma dica valiosa. “A passagem do tempo está em mim. Sou uma mulher da minha idade, mas existe um estado de espírito que eu acredito, sinceramente, que te traz um semblante mais leve. É uma alegria de viver, uma forma positiva de estar na vida, um entusiasmo. Isso rejuvenesce mais do que laser ou outros procedimentos”, afirma.

Depois de Lisboa, a estrela brasileira fará uma mini turnê por cinco cidades no Brasil. Em maio, simultaneamente com Virginia, ela apresentará Os Mambembes, inspirado em O mambembe, clássico de Artur Azevedo (1855-1908), no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com nomes no elenco como Julia Lemmertz, Deborah Evelyn e Paulo Betti, o espetáculo já percorreu algumas cidades do interior do Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. “Viajamos num ônibus que se transformava no cenário da peça, que era toda feita da rua. Foi a realização de um sonho que eu tinha de levar o teatro de graça a lugares que, às vezes, nem tem teatro”, vibra Cláudia.

E quem está sentindo falta da atriz em novelas (a última foi em 2016), a espera vai acabar. Ela será a protagonista de Dona de Mim, próxima trama das 19h da Rede Globo, com estreia prevista para abril. Na história de Rosane Svartman, a personagem de Cláudia terá uma enteada preta, com uma babá preta também. “Será um ano agitado, mas estava com saudade de fazer novela. É um público que me viu a vida inteira. Acho importante falar sobre racismo e não abandonar quem te acompanha e que, às vezes, só pode ver TV aberta. Dou valor a isso”, destaca.