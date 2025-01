O Presidente Gouveia e Melo preferiria gastar em defesa do que em saúde?

O almirante na reserva Henrique Gouveia e Melo diz que este é momento de "tirar umas merecidas férias" e "depois logo se vê". Em entrevista no Podfest, festival de podcasts do jornal Expresso, que decorreu nesta sexta-feira na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, Gouveia e Melo não desfez o tabu em torno da sua eventual candidatura à Presidência da República, sublinhando que teve anos "muito intensos" e que por isso merece férias "durante uns tempos".

