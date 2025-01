Líder do PS-Madeira quer eleições internas antes das (prováveis) eleições regionais

O antigo secretário do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira Manuel António Correia acusou esta sexta-feira a direcção regional do PSD, liderada por Miguel Albuquerque, de manipulação dos órgãos do partido para impedir a realização de eleições internas.

"Após 19 dias do requerimento para a realização de um congresso extraordinário e eleições internas, os órgãos do PSD-Madeira continuam a adiar uma decisão simples: convocar o conselho regional [do partido] para se pronunciar", refere em comunicado, sublinhando que "os 540 militantes que assinaram este pedido merecem ser ouvidos".

O antigo secretário regional nos governos liderados por Alberto João Jardim, que já disputou – e perdeu – a liderança do PSD-Madeira duas vezes com Miguel Albuquerque (em 2014 numas eleições com duas voltas e em Março de 2024), entregou, em 23 de Dezembro, mais de 500 assinaturas reivindicando a convocação de um congresso extraordinário do partido, antes da eventual marcação de eleições regionais antecipadas.

Manuel António Correia defende que deve haver novas eleições internas no PSD-Madeira, às quais pretende candidatar-se. "Desde as últimas eleições internas, os militantes têm sido condicionados, enfrentando dificuldades no pagamento de quotas, perseguições e exonerações", refere no comunicado, sublinhando que, agora, se soma "a manipulação dos órgãos do partido para impedir a realização do congresso".

Para Manuel António Correia, a responsabilidade é do actual presidente da estrutura regional do partido, Miguel Albuquerque, que "a todo custo tenta bloquear a expressão legítima dos militantes". "É inaceitável que a democracia interna do partido seja manipulada desta forma. O PSD-Madeira não é de um homem nem de um pequeno grupo, mas sim dos seus militantes. O partido precisa de eleições internas livres, transparentes e democráticas", defende.

O antigo governante madeirense diz ainda que Miguel Albuquerque deve demitir-se da liderança, para assim permitir o "processo democrático" e a "construção de uma estratégia para as eleições regionais". "O caos político e a instabilidade não são apenas causados pela falta de liderança, mas também pela falta de renovação e abertura ao diálogo. O PSD-Madeira precisa de uma regeneração urgente", afirma.

Já Miguel Albuquerque tem rejeitado reiteradamente a possibilidade de realização de um congresso extraordinário e de eleições internas, mas, por outro lado, manifesta-se disponível para entendimentos com o seu adversário interno. Lusa