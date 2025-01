Belém: Sondagem aponta Gouveia e Melo à frente de Passos Coelho, Marques Mendes e Centeno

A um ano das eleições presidenciais e ainda sem candidatos oficiais, a sondagem mais recente da Pitagórica coloca Henrique Gouveia e Melo, agora almirante na reserva, como o possível candidato favorito dos portugueses, à frente de nomes como o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o comentador e ex-líder do PSD Marques Mendes ou o actual governador do Banco de Portugal Mário Centeno. A sondagem, realizada para a TSF, Jornal de Notícias, O Jogo e TVI/CNN Portugal, regista preferências e não intenções de voto, uma vez que ainda não existem candidaturas formalizadas.

De acordo com a sondagem, 28% dos inquiridos afirmam que votariam “de certeza” em Gouveia e Melo e outros 29% admitem que “talvez” votassem - um potencial de voto de 57%. Paralelamente, Gouveia e Melo apresenta também a menor rejeição de voto: apenas 39% “jamais” votariam nele.

O socialista António Guterres apresenta números semelhantes, com um potencial de voto de 54%, fixando-se como o segundo favorito entre os 19 nomes considerados.

Em terceiro lugar surge Mário Centeno. O ex-ministro das Finanças regista um potencial de voto de 43% e é, neste momento, o candidato da área socialista com melhor prestação (32%) numa hipotética segunda volta frente a Gouveia e Melo (51%).

O almirante na reserva é o nome que os inquiridos consideram, maioritariamente, que PS e PSD devem apoiar, embora Luís Montenegro já tenha repetido que os sociais-democratas vão apoiar um candidato militante do partido.

Por sua vez, André Ventura, que já anunciou que se irá candidatar pela terceira vez à Presidência da República, enfrenta uma grande taxa de rejeição: 80%. Além disso, tem ainda eleitores do Chega (que votaram no partido nas últimas legislativas ou em Ventura nas últimas presidenciais) a afirmar que “de certeza” votariam em Gouveia e Melo.

Quem mais resiste a Gouveia e Melo são os liberais, os jovens e os eleitores de esquerda. O almirante na reserva é o favorito entre as mulheres, entre quem votou Ventura ou Marcelo nas últimas presidenciais, no Norte e no Sul e entre as classes mais desfavorecidas.

Centeno à frente de Seguro

Entre os eleitores do PS, excluindo António Costa (41%) - actual presidente do Conselho Europeu, portanto afastado da disputa presidencial - o favorito é Mário Centeno (37%), seguido por Gouveia e Melo (34%). Com menor expressão de apoio entre o voto socialista estão António José Seguro (19%), António Vitorino (19%) e Ana Gomes (16%).

Entre os inquiridos que votaram na Aliança Democrática, Pedro Passos Coelho é o nome favorito (57%) , seguido por Henrique Gouveia e Melo (43%) e só depois Luís Marques Mendes (38%). Surgem ainda nomes como Rui Rio (23%), Durão Barroso (17%), o actual presidente da Assembleia da República José Pedro Aguiar-Branco (13%) e Pedro Santana Lopes (9%).

​O grupo foi ainda questionado sobre a característica mais importante num Presidente da República - 42% consideram que é a “liderança forte”, seguida pela “integridade e ética” (31%) e “capacidade de tomar decisões difíceis” (31%).

A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF, Jornal de Notícias, O Jogo e TVI/CNN Portugal com o objectivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com as eleições presidenciais e com a actualidade do país. O trabalho de campo decorreu entre os dias 28 de Dezembro de 2024 e 5 de Janeiro de 2025, foram recolhidas 400 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de +/- 5,00% para um nível de confiança de 95,5%. A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores portugueses recenseados e estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 65,36% .