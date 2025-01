Manifestação de sábado à tarde: a nova moda do activismo

Está descontente com o preço das casas? A plataforma Casa Para Viver organiza manifestações ao sábado à tarde pelo cumprimento do direito à habitação. Está descontente com o rumo do conflito israelo-palestiniano? O Colectivo pela Libertação da Palestina organiza manifestações ao sábado à tarde pelo fim do genocídio de Israel. Está descontente com os efeitos das alterações climáticas? A Climáximo organiza manifestações ao sábado à tarde pelo fim dos combustíveis fósseis. Está descontente com o descontrolo da imigração? O Chega organiza manifestações ao sábado à tarde para acabar com a “bandalheira”. Está descontente com a intervenção da polícia na Rua do Benformoso? A manifestação “Não nos Encostem à Parede” aí está para que possa exprimir o seu horror e indignação – na tarde deste sábado.

