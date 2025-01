Dez pontos prioritários no esforço de combate à violência doméstica

A violência doméstica, em particular a violência contra as mulheres e contra as crianças, continua a ser um facto criminal com um elevado número de participações e responsável, de acordo com os dados oficiais, por mais de duas dezenas de mortes em cada um dos últimos anos. Mas conta ainda com uma grande tolerância social e uma resposta insuficiente.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt