Ainda sobre Hélder Rosalino

A 2 de Janeiro enviei uma carta (não publicada) onde discutia o assunto Hélder Rosalino (H.R.) e nessa carta escrevi o seguinte: "Se H.R. ia sair do Banco de Portugal (BdP) e não ia ser substituído, quer dizer que o seu trabalho no BdP pôde ser absorvido por outros; assim, o que é que Hélder Rosalino vai agora fazer no Banco de Portugal? Uma hipótese razoável é pensar que, nas actuais circunstâncias, não tenha nada de especial para fazer no BdP e que tenha que se inventar qualquer coisa para justificar os 16 mil euros mensais". Pois bem: dito e feito. O BdP numa semana inventou mesmo um lugar para ele: o de administrador da Valora (deixando de ser mero consultor e passando a ter mais vínculo), que é a sociedade que imprime notas de euro. Mas esta sociedade não tinha já administração?! Estejamos atentos à audição na Assembleia da República.

Fernando Vieira, Lisboa

Grooming Gangs

Na edição de terça-feira o PÚBLICO, através de uma cronista com problemas de informação, faz um ataque à esquerda do Reino Unido. Afirma Maria João Marques que o escândalo Grooming Gangs foi abafado, quando na realidade foi o próprio Governo de Starmer a tornar público um relatório em Novembro passado. Nesse relatório chega-se à conclusão de que não existe qualquer precedência relativamente à proveniência de um determinado grupo étnico, antes pelo contrário, 83 por cento dos condenados eram brancos e só 7 por cento asiáticos, de acordo com a proporção da população desse país.

Para além de tentar criticar uma notícia falsa difundida por Musk, Maria João Marques dá-lhe continuidade, não sendo capaz de verificar os factos, o que é grave no caso em apreço.<_o3a_p>

João Camacho, Alcanede

As juntas e os incêndios

A propósito do megaincêndio que devasta Los Angeles, houve quem alertasse para daí tirarmos ensinamentos sobre a problemática de incêndios em Portugal. Sem pôr em causa o aviso, a verdade é que, para o efeito pretendido, seriam suficientes os incêndios que anualmente assolam o país, tendo como ponto de referência o de Pedrógão Grande. Por isso avisados sempre estamos, mas as soluções não aparecem. Só de pensar, por exemplo, que Portugal cedeu os helicópteros de combate aos incêndios – os Kamov – à Ucrânia, brada aos céus. Mas há mais, por muito que está ao nosso dispor fazer e não se faz. É imprescindível e obrigatória a intervenção dos presidentes das juntas de freguesias na fiscalização das áreas florestais e de plantação existentes nas respectivas áreas. Deveria caber-lhes a obrigação de informar os serviços camarários relativamente aos terrenos, limpeza dos quais não é feita atempadamente, dando conta das possíveis dificuldades de acesso, onde tal problema se coloca. Houvesse este empenho e porventura muita calamidade se poderia evitar.

António Colaço, Lisboa

Categorias etárias

É uma das novas "modas". As (novas) categorias etárias com as suas circunstâncias. Nos últimos dias vou tropeçando nelas. No PÚBLICO de 6 de Janeiro, numa carta ao director, um senhor de 86 anos descreve as suas atitudes para tornear aquilo que considera os serviços "burocrático-kafkianos" que não o deixaram – acabou por conseguir – entrar na "fila dos prioritários" só porque tem a idade que tem. "Idadismo", adivinho que lhe saiu da boca, mas não é verdade. Hoje, em A Mosca de Luís Afonso, na Antena 1, o cartoonista brinca/goza com a pretensão de quererem passar o limite superior da adolescência para os 24 anos. A pretensão já vem de há tempos, até pelos "especialistas" daquele grupo etário, dentro da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Ganhar espaço dentro do seu múnus, direi eu. E Pedro Norton "quer" arranjar um grupo novo entre o "adulto" e o "idoso", pois "os velhos já não são o que eram". Tudo isto me cheira a "lampedusiano", mas "quem sou eu" para o dizer...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

​Exéquias de Santa Engrácia

Foram precisos 125 anos da sua morte para que José Maria de Eça de Queiroz viesse a ser finalmente sepultado no Panteão Nacional, depois de ter sido inumado em dois anteriores cemitérios. Eça, exímio escritor, como romancista e contista, foi também um ilustre diplomata.

Morreu em 1900, em Neuille-sur-Seine, perto de Paris, e foi transladado para Lisboa, sendo sepultado no cemitério do Alto de S. João. Em 1989, os seus restos mortais foram novamente transladados, para o cemitério de Santa Cruz do Douro, em Baião. Agora, com toda a pompa e circunstância, passou a ser mais um ilustre inquilino da casa dos nossos "imortais". Depois de morto, Eça de Queiroz nunca em vida terá pensado nas bolandas em que o meteram. Só me resta desejar-lhe paz à sua alma.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

<_o3a_p>