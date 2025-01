Enquanto o filme "Ainda Estou Aqui" não estreia, o fim de semana será de muito samba

Quer saber a boa do findi? O PÚBLICO Brasil preparou algumas sugestões para você.

Final de semana com samba e de espera pela aguardada estreia do premiado filme Ainda Estou Aqui em Portugal, marcada para 16 de janeiro. A película teve o interesse aumentado com o prêmio de melhor atriz em drama conquistado por Fernanda Torres no Globo de Ouro, em Los Angeles.

Ainda Estou Aqui já acumula vários prêmios pelo mundo, como o de melhor roteiro no Festival de Veneza de 2024 e o de melhor filme para o público no Festival de Vancouver. No próximo dia 19, serão divulgas as indicações para o Oscar. A data foi postergada por causa dos incêndios que atormentam a Califórnia. Em Lisboa, já estão sendo comercializados bilhetes antecipados, como no Cine Ideal, que terá sessões às 16h30 e 21h15 dos dias 16 a 22 de janeiro.

Uma sugestão teatral, que extrapola o universo de brasilidade do PÚBLICO Brasil, mas que é de grandíssima qualidade, é a apresentação de Hécuba, não Hécuba, no Centro Cultural de Belém. O diretor Tiago Rodrigues, referência na dramaturgia portuguesa, apresenta uma colaboração com a Comédie-Française. Em um cenário único e crepuscular, que entrelaça a história de Hécuba, a viúva de Príamo, que, com a derrota de Tróia, perdeu o marido, o trono e os filhos, com a de uma atriz que, nos dias de hoje, interpreta Hécuba, de Eurípides.

À medida que os ensaios para o espetáculo avançam, elas se sobrepõem a uma investigação judicial, com a própria atriz a procurar por justiça para o filho autista, vítima de abuso. A ficção funde-se dolorosamente com a realidade íntima, a tragédia do mito encontra a realidade, entre o jogo do teatro e o da Justiça. O espetáculo é falado em francês, com legendas em português. Sexta, às 20h, sábado, 19h, e domingo às 17h. Ingressos entre 18 e 30 euros.

Sexta, 10 de Janeiro

No recém-inaugurado Arco Bar, na rua Vitor Cordon, 40, o chef brasileiro Rogério Alves fará um menu especial de petiscos à noite. Para acompanhar, drinks clássicos serão servidos com aperitivos como burrata com pesto, spicy tuna ceviche, babaganush, creamy brie com geleia de pimenta, entre outros. O ambiente aconchegante é completado ao som de jazz e bossa nova.

Sábado, 11 de Janeiro

A oficina de roda de samba Patú Sambá, do músico Diogo Presuntinho, realiza festa de formatura e graduação de seus alunos das duas primeiras turmas, e convida a todos a participarem. A partir das 20h, no Clube Oriental de Lisboa, na Praça David Leandro da Silva, 22, em Marvila.

A roda de samba terá muitos convidados, entre eles, Karla da Silva, Rodrigo Silveira, Luca Argel, Camila Rondon, Higor Sartori, Diogo Guanabara e Francisco Medina.

Um bom programa para crianças no Porto é o evento Mentes Curiosas: Uma Oficina de Ciência para Famílias. Evento gratuito, a partir das 11h, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, nos jardins do Palácio de Cristal. Nas oficinas, as crianças experimentam, exploram e descobrem o mundo que as rodeiam, sempre acompanhadas e guiadas pelos pais, que auxiliam na execução de tarefas mais técnicas, enquanto encontram explicação científica para algumas situações do seu dia a dia. A aprendizagem ocorre de forma informal e animada, quer da brincadeira, quer da realização de experiências que, habitualmente, só veem ao navegar na internet.

Para os que se interessam pelos direitos humanos, a partir das 15h, tem a manifestação Não Nos Encostem Na Parede, contra o racismo e xenofobia. O ponto de encontro é na Alameda. Os manifestantes vão descer a Avenida Almirante Reis em direção ao Martim Moniz. O ato é em solidariedade aos imigrantes que foram humilhados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) durante revista policial em dezembro passado.

Domingo, 12 de Janeiro

Tem CarnaDri, no Boteco da Dri, das 15h às 19h30. Muita samba, com a energia que só o carnaval oferece. Tudo isso com a animação do grupo Bué Tolo. O Boteco da Dri fica junto ao Cais Sodré.

Na mesma região, o Titanic Sur Mer recebe o Samba do Chalé, que tem como convidada especial a cantora Kali Peres, do Gira Coletivo, formado só por mulheres. Uma noite cheia de energia, boas vibrações e muito samba. Participação também do DJ James Lima. A partir das 21h30.