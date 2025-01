Três datas (e demasiadas perguntas) que vão marcar o ano político internacional de 2025

Para o primeiro episódio do ano do podcast Diplomatas levámos um calendário para o estúdio para antecipar o que aí vem. O primeiro post-it foi colado no dia 20 deste mês.

20 de Janeiro, 23 de Fevereiro e 8 de Maio. São apenas três dias dos 365 deste novo ano, mas é provável que muito do que vai acontecer e marcar a política internacional em 2025 venha a passar por eles.

Em todas datas, os temas são comuns: o protagonismo de forças e de actores políticos populistas e extremistas; a reflexão sobre as alterações em curso à política de segurança europeia; interrogações e dúvidas sobre o estado de conservação dos motores económicos regionais; e a lembrança do passado enquanto ferramenta de análise do presente e de projecção do futuro.

Podemos adiantar uma pista sobre a primeira data: Washington D.C., Estados Unidos da América. Não é uma surpresa.

