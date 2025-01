O inferno chegou à Cidade dos Anjos. O antes e depois de Los Angeles

As imagens aéreas captadas pelos satélites da Maxar Technologies e as fotografias registadas pelos jornalistas no terreno comprovam a dimensão do terror que se abateu sobre a cidade de Los Angeles nos últimos três dias. O cenário dantesco torna-se ainda mais evidente quando se comparam essas imagens mais recentes com as captadas, ora do espaço, ora pelo serviço StreetView da Google, nos meses antes do desastre que se abateu sobre o sul da Califórnia.

A região de Altadena é uma das mais afectadas pelos fogos que estão a consumir florestas e habitações no sul do estado norte-americano da Califórnia. É aqui que fica uma das principais frentes activas: o incêndio de Eaton, que fica às portas da Floresta Nacional de Los Angeles e que já lavrou uma área de 5540 hectares. Segundo o CalFire, o departamento que monitoriza os incêndios que atingem a Califórnia, este fogo continua completamente descontrolado.

A Igreja da Comunidade de Altadena, liderada pelo reverendo Paul Tellström, já confiou nas redes sociais que o espaço foi consumido pelas chamas e que muitos dos seus membros perderam também as suas casas. Não é o único espaço religioso destruído no incêndio: o mesmo aconteceu, por exemplo, com o Centro Judeu de Pasadena e com a Igreja Episcopal ​de São Marco.

Incêndios em Los Angeles - Igreja da Comunidade de Altadena

Esse rasto de destruição é visível nas imagens de satélite. As zonas residenciais, constituídas até há pouco tempo por vivendas, espaços comunitários e zonas verdejantes, foram agora reduzidas a escombros de onde sobem nuvens de fumo. O combate aos incêndios está longe de terminar: além do fogo de Eaton, há outros quatro focos a serem combatidos pelos bombeiros. No total, a área ardida já chegou aos 14,5 mil hectares. Pelo menos 10 pessoas perderam a vida.

Outro edifício público que também foi consumido pelas chamas é o Altadena Country Club, um espaço de eventos que celebrava 115 anos de existência em 2025 e que outrora foi palco de partidas de ténis, eventos de luxo nos seus jardins e visitas às piscinas. Essa era a realidade até terça-feira, mas parece agora demasiado distante: o clube também foi destruído pelas chamas.

Incêndios em Los Angeles - Altadena Country Club

O incêndio mais preocupante para os bombeiros é o de Palisades, junto à costa de Los Angeles. Só 6% das chamas foram consideradas como dominadas pelas forças norte-americanas. Até agora, só esse fogo já destruiu mais de 8000 hectares — mais de metade de toda a área ardida registada até agora em Los Angeles. E a situação ainda se pode agravar, com os ventos e a falta de água nas bocas-de-incêndio a dificultarem o combate às chamas.

A entrada das chamas nas zonas residenciais da cidade obrigou as autoridades a ordenar a evacuação das regiões afectadas, tirando milhares de pessoas de casa. Esta casa de repouso acabou por ser reduzida a cinzas após ter sido atingida pelo incêndio. As imagens mais recentes mostram o edifício completamente destruído e as cadeiras de roda totalmente queimadas.