Fábrica da Tupperware estará a funcionar até final de Janeiro, confirma autarca

A fábrica da Tupperware, em Montalvo, estará a funcionar até 31 de Janeiro, indicou o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira. A informação surge na sequência de uma reunião que decorreu esta quinta-feira e envolveu os trabalhadores e o director da fábrica. Contudo, a incerteza continua sobre o destino desta unidade fabril, não se sabendo o que lhe acontecerá depois dessa data.

O fecho anunciado da fábrica da Tupperware, situada no concelho de Constância, para esta quarta-feira, como tinha sido transmitido pelo presidente do município e funcionários, acabou por não acontecer. Ao longo desta semana, os cerca de 200 funcionários foram informados que continuariam a trabalhar na fábrica até 16 de Janeiro e, esta quinta-feira, o prazo alargado até 31 de Janeiro.

“Realizou-se uma reunião na fábrica na qual foi transmitido que a mesma estará a funcionar até ao dia 31 de Janeiro”, afirmou o presidente da autarquia, Sérgio Oliveira (PS), num vídeo divulgado na página de Facebook do município de Constância.

A mesma informação foi transmitida por um funcionário da fábrica à agência Lusa. “A informação que tivemos é praticamente a mesma da reunião anterior e não sabemos o nosso futuro, sendo que hoje foi-nos transmitido que até final do mês vamos continuar a apresentar-nos ao serviço e que há três hipóteses em cima da mesa: a fábrica pode continuar a funcionar com os actuais proprietários, pode ser vendida a um grupo português ou pode ir para insolvência e que, até final do mês, se saberá”, disse Rui Caseiro.

Ainda de acordo com as informações que têm sido transmitidas pelos funcionários, citados pela agência Lusa, a fábrica “está a funcionar normalmente e em todos os sectores (armazém, respostas a encomendas e escritórios) com o intuito de dar vazão às encomendas através dos stocks existentes” na fábrica, que serão “bastantes”, estando apenas parado o sector da produção.

A situação na fábrica da Tupperware aconteceu depois do pedido de insolvência da empresa-mãe nos Estados Unidos. No final do ano, o Tribunal de Falências de Delaware aprovou a venda da Tupperware Brands a um grupo de credores, que está a adquirir a marca.

No vídeo transmitido na página de Facebook do município, Sérgio Oliveira (PS) voltou a salientar uma informação conhecida esta semana de que há “uma proposta de um grupo de empresários” para adquirir a fábrica. “O processo é difícil e não há certezas que essa proposta de aquisição da fábrica seja aceite”, salientou, adiantando que a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), que é uma entidade empresarial do Governo português para o desenvolvimento e apoio à internacionalização da economia portuguesa, tem pessoas nos Estados Unidos para “ajudar” o grupo de investidores portugueses. “Temos de aguardar os próximos dias e semanas”, notou o autarca.

Até ao momento, não houve nenhuma informação sobre o futuro da fábrica da Tupperware transmitida pela própria administração. Apenas no site da Tupperware Portugal há a informação que “está de momento suspensa a possibilidade de processar novas encomendas”.