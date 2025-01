Câmara de Matosinhos eliminou 488 ninhos de vespa asiática em 2024

A Câmara Municipal de Matosinhos eliminou 488 ninhos de vespa asiática em 2024 com recurso a uma nova técnica de eliminação baseada no envenenamento, adiantou esta sexta-feira esta autarquia do distrito do Porto.

Na sua página oficial de Internet, o município no distrito do Porto, liderado pela socialista Luísa Salgueiro, referiu que começou a usar este novo método, que visa evitar a remoção física dos ninhos, prevenindo a sua reocupação por novas colónias, desde Janeiro do ano passado. Além disso, acrescentou, o método permite que as vespas parasitas transportem o veneno para outros ninhos, ampliando a eficácia do combate.

O processo consiste na utilização de canas de carbono com sistema eléctrico ligado a um grupo de bombagem, revelou. Este equipamento injecta uma solução composta por veneno selectivo e um atractivo calórico, eliminando toda a colónia, explicou a autarquia.

"Mesmo as vespas que não regressam ao ninho no momento da aplicação, encontram o veneno activo ao retornarem nos dias seguintes", ressalvou.

Já para ninhos localizados acima dos 20 metros de altura, a câmara utiliza armas de ar comprimido do tipo softball que utilizam projécteis de insecticida.

Em 2024, foram recebidos 766 alertas para ninhos de vespa asiática, dos quais 505 foram confirmados como efectivos. Destes, 488 ninhos foram eliminados durante o ano transacto, enquanto 17 permaneceram para intervenção este ano.

Os restantes 261 pedidos foram verificados, mas não resultaram em intervenções por se tratar de ninhos de outras espécies como vespas nativas, aves ou avistamentos de espécimes isolados. Dos ninhos intervencionados, 236 estavam em árvores, 82 em telhados, 60 em paredes e 46 no interior de imóveis.

Em 277 ninhos foram utilizadas as canas de carbono e nos restantes 102 armas de ar comprimido.

A autarquia apela à colaboração dos munícipes no avistamentos de ninhos de vespa asiática para a central da Protecção Civil através dos números 800 208 545 ou 229 398 560 ou para o email protecao.civil@cm-matosinhos.pt.

Em 2023, a Câmara de Matosinhos destruiu 536 ninhos de vespa asiática. O primeiro ninho de vespa asiática detectado em Matosinhos foi a 25 de julho de 2013.

A vespa velutina é uma espécie asiática que exerce uma acção destrutiva sobre as colmeias de abelhas melíferas e pode constituir perigo para a saúde pública. Natural das regiões tropicais e subtropicais do norte da Índia ao leste da China, Indochina e ao arquipélago da Indonésia, a espécie entrou na Europa através do porto de Bordéus, em França, em 2004.

Os primeiros indícios da sua presença em Portugal surgiram em 2011, mas a situação só se agravou a partir do final do ano seguinte.

A vespa velutina distingue-se da espécie europeia pela coloração do abdómen, que é predominantemente de cor preta.