Recomeçar as aulas: estratégias facilitadoras

Neste início de ano, recomeçam também as aulas e as atividades escolares. Nesta fase, depois de se recarregarem as “baterias” chega à altura de retomar a rotina.

Para facilitar o regresso à escola é importante que os pais criem um ambiente que estimule a aprendizagem e o desenvolvimento. Para tal, é necessário que se implementem algumas estratégias que facilitam este recomeço.

Estabelecer uma rotina de estudo:

Defina com o seu filho um horário fixo para estudar em casa, não se esqueça de respeitar o tempo de descanso e de lazer.

Escolha um local para o estudo que seja silencioso e organizado, principalmente, longe de distrações.

Acompanhar as tarefas escolares:

Verifique o calendário semanal do seu filho ou as plataformas digitais da escola para saber quais as tarefas agendadas para cada semana.

Ofereça ajuda para organizar o tempo, mas permita que o seu filho execute as tarefas sozinho.

Participar nas reuniões e eventos escolares:

Marque reuniões regularmente com o professor para entender o progresso e os desafios do seu filho.

Informe o professor sobre alguma situação que possa influenciar o desempenho escolar.

Envolva-se nas atividades escolares, demonstrando interesse e preocupação.

Incentivar a leitura e a escrita:

Leia com o seu filho, escolhendo livros que despertem o seu interesse e curiosidade.

Promova atividades que complementem o estudo, como por exemplo visitas a museus, oficinas ou até jogos educativos.

Fomentar a autoconfiança e a autonomia:

Reforce os esforços e as conquistas, valorizando o processo e não apenas o resultado.

Incentive o seu filho a resolver os seus problemas e a tomar decisões por conta própria, mas sempre que necessário forneça alguma orientação.

Estabelecer limites para o uso da tecnologia:

Defina horários para o uso do telemóvel, nomeadamente dos jogos interativos e das redes sociais.

Utilize a tecnologia como aliada da aprendizagem, sugerindo a exploração de aplicações e conteúdos educativos.

Criar metas e recompensas:

Trabalhe com o seu filho de modo a definir objetivos de curto e longo prazo.

Reconheça o esforço e o progresso do seu filho com elogios ou momentos especiais em família.

As estratégias apresentadas vão ajudar não só no desempenho escolar do seu filho, como também na construção de competências essenciais para a vida. Não se esqueça que o envolvimento dos pais é um dos maiores fatores de sucesso na educação de uma criança.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990