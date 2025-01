O que terá mais impacto para o desenvolvimento de uma postura antibélica? A familiarização com imagens do horror ou uma formação baseada nos valores.

Falamos com as crianças sobre todos os assuntos, mesmo sobre aqueles que, no tempo dos nossos avós, pertenciam ao mundo dos adultos. Falamos com as crianças sobre a guerra. Falamos com as crianças sobre a fome. Falamos com as crianças sobre a crise climática. Falamos com as crianças sobre as catástrofes naturais. Falamos, falamos, falamos.

E, por tanto falarmos com as crianças, até já contamos com ajuda para o fazer. Dispomos de livros sobre todas estas temáticas, escritos por especialistas, com uma linguagem simples e acessível, para que possamos lê-los, tanto em casa como na escola. E nós lemos, lemos, lemos. Lemos com a intenção de tornar as nossas crianças mais esclarecidas e sensíveis aos problemas que afetam o mundo.

Acreditamos que, quanto mais cedo refletirmos sobre estas informações com as crianças, mais estaremos a contribuir para que, quando crescerem, façam do mundo um lugar melhor. E refletimos, refletimos, refletimos. E, de tanto falarmos, de tanto lermos e de tanto refletirmos, podemos — sem querer e sem dar por isso — estar a caminhar em diversos sentidos, alguns porventura diferentes daqueles que desejávamos.

As crianças processam a informação que recebem de formas diferentes, mas há determinadas reações que são mais frequentes. Para algumas, uma exposição precoce e continuada a acontecimentos dramáticos pode contribuir para uma certa banalização do mal, tanto mais que ainda não têm maturidade para processar informação que até para um adulto é inquietante.

Outras recebem a informação de forma muito intelectualizada, debitando factos, datas e locais, quase como se os acontecimentos não fossem reais e não estivessem a ocorrer com seres humanos reais, nomeadamente com crianças da sua idade… reais. Quando confrontadas com o facto de a realidade ser verdadeira, as crianças passam à fase seguinte, que é a da angústia e da ansiedade.

Então, se os acontecimentos estão a ocorrer com crianças da sua idade, quer dizer que também podem acontecer com elas, sem que os seus pais as possam proteger? E, se continuarmos a poluir o planeta, que futuro vamos ter? Estas interrogações são altamente interpeladoras e as respostas às mesmas – se forem verdadeiras – podem ser ainda mais inquietantes.

Chegados a este ponto, não pretendo defender que devemos abster-nos de sensibilizar as crianças para os problemas do mundo. A minha dúvida reside na forma como o devemos fazer. Sem demasiadas certezas — porque, à medida que o tempo passa, fui deixando de me preocupar em ter demasiadas certezas e me predispus para fazer mais perguntas — inclino-me para que essa sensibilização não deva assentar sobre o discurso do medo. Crescer a temer um presente assustador e a projetar-se num futuro sombrio não parece muito animador.

Se a palavra positivo não estivesse tão gasta, poderia utilizá-la para defender que, ao invés de nos basearmos no discurso do medo, do assustador e do sombrio, poderíamos fazer uma abordagem ao contrário, pela positiva, sensibilizando as crianças para a construção de valores sólidos e proporcionando-lhes vivências gratificantes em contacto com o meio natural envolvente.

Continuando no domínio das interrogações, questiono-me: o que terá mais impacto para o desenvolvimento de uma postura antibélica? A familiarização com imagens do horror ou uma formação baseada nos valores, que muitas vezes é tão discreta que quase não se vê, na medida em que é construída, ao longo do tempo, através da observação dos adultos de referência e da interação com o mundo mediada por estes.

E como promover uma atitude de respeito pela natureza? A motivação deve ser sustentada no receio do fim do mundo, ou impulsionada por uma atitude de maravilhamento perante aquilo que nos rodeia? Ou seja, em vez de a abordagem estar centrada no lado do medo, temos a opção de escolher o lado de nos maravilharmos primeiro com aquilo que nos caberá preservar depois.

Tal como salienta o psicopedagogo Bruno Humbeeck, na obra Éduquer à l’émerveillement, se o mundo está mal não é porque lhe faltem maravilhas: é porque nos falta a capacidade de maravilhamento. Para inverter esta situação, defende que “devemos ser capazes de nos maravilhar com a vida, se queremos salvar aquilo que resta a salvar no nosso planeta”.

E para que não conotem a sua visão com uma forma de ingenuidade, bem-intencionada, mas desprovida de realismo, coloca em causa que apenas as visões críticas, os comentários lúcidos, as propostas amargas e as perspetivas pessimistas revelem uma inteligência acutilante, que confunde a maturidade com o cinismo.

Ao invés, na sua perspetiva, o maravilhamento não se situa naquilo que nos é dado ver, mas sim na qualidade do olhar com contemplamos o mundo em nosso redor. É por esse motivo que, para desenvolver a abertura ao maravilhamento por parte das crianças, nem sequer é necessário fazer nada de especial. Basta preservar essa natural aptidão que faz parte do património com que vieram ao mundo.

Neste sentido, a demanda consiste em não desperdiçar este património inato, minando-o com um realismo excessivo, com um desencanto abusivo e com uma necessidade de explicação constante acerca de tudo, que se sobreponha à possibilidade de se ser surpreendido por paisagens, obras de arte ou até por simples objetos, grandes ou pequenos, que se evidenciem pela sua beleza.

Tudo isto para dizer que, durante a infância, as crianças devem ter a oportunidade de ser crianças. Acredito que uma infância bem vivida constitui um reduto inalienável que nos acompanha pela vida fora, contribuindo para nos tornar melhores adultos. E, para que a infância seja bem vivida, deve ser um tempo de uma certa inocência, com espaço para a fantasia, para o maravilhoso, para o surpreendente, para o deslumbramento. E também com lugar para a esperança. Não retiremos às crianças aquilo que é suposto terem: esperança.

