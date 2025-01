Na era pós-Hamilton, Adidas substitui Puma como parceiro da Mercedes na Fórmula 1

O kit, resultado desta parceria, também será disponibilizado aos fãs, com edições limitadas planeadas ao longo do ano. A gama incluirá vestuário, calçado e acessórios — e será revelada no próximo mês.

A marca alemã de vestuário e calçado Adidas vai entrar na Fórmula 1 como fornecedora de equipamento para a equipa da Mercedes, numa parceria de vários anos para a nova era pós-Lewis Hamilton, foi anunciado naa terça-feira. O acordo com a Adidas era esperado e já tinha sido assinalado nos meios de comunicação social no ano passado, após uma fuga de informação e de imagens do vestuário da marca.

Anteriormente, a Puma era parceira da equipa outrora dominante, que terminou em quarto lugar na geral na última época do sete vezes campeão mundial Hamilton, antes de este se mudar para a Ferrari.

A Mercedes disse que o kit especialmente concebido pela Adidas também será disponibilizado aos fãs, com edições limitadas planeadas sair ao longo do ano. A gama incluirá vestuário, calçado e acessórios e será revelada no próximo mês, antes do início da época na Austrália, a 16 de Março.

“A nossa parceria com a Adidas é uma clara declaração de intenções à medida que começamos a escrever o nosso próximo capítulo como equipa”, declara o director da Mercedes, Toto Wolff, em comunicado.

Citado pela publicação especializada AutoSport, o CEO da Adidas, Bjørn Gulden, sublinhou o entusiasmo da marca: “O interesse pelo desporto automóvel em geral e pela Fórmula 1 em particular tem vindo a crescer muito. Está a chegar a novos consumidores e tem uma grande influência no desporto e na cultura de rua. Estamos extremamente orgulhosos por introduzir as três riscas [imagem de marca da Adidas] na F1 como parceiros oficiais da equipa Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, uma das equipas mais bem-sucedidas de sempre.”

E, acrescenta: “Juntos, partilhamos a paixão pela velocidade, inovação e desempenho. Apoiaremos os pilotos e a equipa a ultrapassar os limites na pista. Fora da pista, vamos trazer uma nova perspectiva para o desporto, introduzindo produtos de estilo de vida emocionantes e alargando o alcance a uma nova geração de fãs.”

No ano passado, Lewis Hamilton cumpriu a última temporada na Mercedes, equipa que representou durante 11 anos e ao serviço da qual conquistou seis Mmundiais de pilotos de Fórmula 1. Este ano, mudou-se para a Ferrari.

Hamilton, que completou 40 anos na terça-feira, foi substituído pelo estreante italiano Kimi Antonelli, de 18 anos, que será parceiro de George Russell. A Mercedes também tinha a marca de moda Tommy Hilfiger, da qual Hamilton era embaixador, como parceiro na época passada.

No ano passado, a Adidas perdeu para a Nike o concurso para fornecer as selecções alemãs de futebol, de 2027 a 2034.