Harry e Meghan abrem a sua casa a amigos desalojados pelos incêndios de Los Angeles

A mais de cem quilómetros do foco dos incêndios de Los Angeles, os duques de Sussex, Harry e Meghan, não se mostram indiferentes à calamidade e ofereceram ajuda. Em comunicado divulgado no seu site oficial, o casal diz estar a apoiar as famílias afectadas pelos fogos, enquanto a imprensa norte-americana confirma que abriu as portas da propriedade em Montecito, onde vive, a amigos que tenham ficado desalojados.

Apesar de não terem sido directamente afectados, tal como outras celebridades, Harry e Meghan mostram-se solidários com quem perdeu tudo. “Nos últimos dias, os incêndios florestais no sul da Califórnia assolaram bairros e devastaram famílias, casas, escolas, centros de saúde e muito mais ─ afectando dezenas de milhares de pessoas de todas as classes sociais”, lamentam no comunicado desta quinta-feira.

Além de terem aberto as portas a amigos que precisem ─ estima-se que a casa dos Sussex tenha 16 quartos, com uma avaliação acima dos 20 milhões de dólares (19,4 milhões de euros) ─, o casal está a canalizar esforços através da Fundação Archwell, doando roupa e bens essenciais.

No mesmo comunicado, informam que estão a trabalhar directamente com o chef José Andrés no projecto World Central Kitchen, que está a servir refeições tanto aos técnicos de emergência, como às vítimas dos incêndios. O casal sugere ainda outras associações que precisam de ajuda nestes dias, como a Baby2baby, que dá bens de higiene pessoal a famílias; a Airbnb, que abriu casa a desalojados; ou a Animal Wellness Foundation, a receber animais evacuados, entre outras.

Usando o seu próprio exemplo, Harry e Meghan incentivam: “Se um amigo, um ente querido ou um animal de estimação tiver de ser evacuado e puder oferecer-lhe um abrigo seguro em sua casa, faça-o. E não se esqueça de contactar os vizinhos deficientes ou idosos para ver se precisam de ajuda para sair.”

Além disso, terminam, é hora de “devolver”, já que “algumas famílias ficaram sem nada”. E sugerem que se “considere doar vestuário para crianças, brinquedos e outros artigos de primeira necessidade” à Cruz Vermelha Americana que está no terreno a ajudar quem precisa.

Na página de Instagram pessoal de Meghan Markle ainda não há qualquer referência aos incêndios de Los Angeles. A antiga actriz prepara-se para estrear um novo programa na Netflix, a 15 de Janeiro, onde “convida amigos e famosos para uma bela propriedade californiana, onde partilha sugestões de pratos, jardinagem e a arte de bem receber”.

Montecito, onde fica a casa de Harry e Meghan, em Santa Bárbara, não foi evacuado por estar a mais de cem quilómetros de Los Angeles, mas os Sussex podem vir a ficar sem electricidade, uma vez que a operadora Southern California Edison avisou que poderá accionar um corte geral por questões de segurança.

Já morreram pelo menos dez pessoas nos incêndios que ainda estão a lavrar em Los Angeles. A área queimada já ultrapassa os 70 quilómetros quadrados e arderam mais de dez mil edifícios. A esta hora estão activos cinco fogos, principalmente na costa do Pacífico e Santa Monica, em Palisades, Eaton, Kenneth, Hurst e Lidia.